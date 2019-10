„Vzhledem k tomu, že se neustále věnujeme natáčení historických filmů, nechali jsme si Křivoklát jako stěžejní akci a Křivoklání je výjimečné v tom, že návštěvníci zde vidí naprostou špičkou historického šermu, a to nejen českého, ale i evropského,“ řekla produkční skupiny Merlet Hana Michalová.

Samotný velký rytířský turnaj, kterému předchází rytířský průvod, mohli návštěvníci hradu spatřit v sobotu i neděli krátce po druhé hodině odpolední. To však nebylo jediné lákadlo. Po celý den se na pódiu střídaly kapely Krless, hrající tradiční hudbu a Vintage Wine, která spojuje keltskou a rockovou muziku.

„To jsou takoví naši oblíbenci a i lidé jsou rádi, že když sem přijdou, setkávají se s tvářemi, které znají. Velice oblíbená bývá i rytířská stezka odvahy pro děti. Uvědomujeme si, že je třeba děti vést k historii a tato stezka ji přibližuje nenásilnou formou, když je postavena na filmech, které právě Merlet natočili," přiblížila Hana Michalová.

Děti mohly například ostřelovat katapultem Remeš jako Johanka z Arku, která ji v 15. století dobývala. Stezka nabízela i různá stanoviště z pohádek, například z Jezerní královny, Kouzla králů, Pekla s princeznou. Po splnění úkolů byly děti pasovány na rytíře. Kromě rytířské stezky mohli mladší návštěvníci navštívit středověké dílničky v hradní Galerii nebo zhlédnout pohádku v podání Loutkářského spolku Před Branou.

Malé i velké také zaujaly ukázky výcviku dravců a koní České barokní společnosti a sokolníka Teira, či filmová zbrojnice. „Ta je také velmi oblíbená a my máme největší filmovou zbrojnici v Evropě. Zde byla samozřejmě jen její část a zajímavé je na ní nejen to, že se lidé seznámí s různými zbraněmi různých období, ale mohou si vzít do ruky třeba rukavici, se kterou točil pan Roden Bathory nebo kord, se kterým šermoval pan Postránecký v Pekle s princeznou,“ poukázala Hana Michalová.

Specialitkou Křivoklání bývá promítání krátkých filmů Merlet v prostoru pivovarské Spilky. Dále mohli příchozí spatřit příběh kata v druhé Pražské šermírně nebo si vyzkoušet velmi oblíbený pijácký rituál Grotta v prostorách sklepní krčmy, který spočíval ve vypití decilitru vína na ex.

I přes nepřízeň počasí si na Křivoklát v první říjnový víkend našlo cestu slušné množství historických nadšenců.