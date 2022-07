První výjezd směruje z Prahy do brdské oblasti – z hlavního města přes Vrané nad Vltavou, Čisovice a Mníšek pod Brdy do Dobříše a zpět – lze se ale těšit i na výlety s Cyklohráčkem na Křivoklátsko, do horního Posázaví nebo na Podblanicko. Atraktivní jsou nejen cílové stanice, ale vystoupit lze i cestou a užívat si místních lákadel. Takových speciálních středečních jízd se do 24. srpna uskuteční celkem sedm.