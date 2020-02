Premier Andrej Babiš s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem cestou probírali důležité otázky zlepšení dopravy. S představiteli Českých drah se bavili také o problémech příměstského cestování a zlepšení dostupnosti hlavního města z regionů kraje. „Systém dopravy je velice složitý. Místo toho, aby dopravu zajišťoval stát, mají ji na starosti jednotlivé kraje," uvedl premiér.

„Každý den přijíždí do Prahy příměstskými vlaky 130 tisíc cestujících, dalších 100 tisíc jezdí příměstskou autobusovou dopravou a 300 tisíc osobními automobily," připomněl ministr dopravy, kterého stejně jako premiéra na benešovském vlakovém nádraží přivítala hejtmanka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Ministr současně nabídl řešení - velkokapacitní vlaky patrové, nebo vlaky delší. To ale znamená, že se musí také prodloužit nástupiště. Ta by pak měla mít 200 až 220 metrů, což nyní splňují pouze pražská nádraží - hlavní a Praha-střed. „Ani to ale ještě nebude stačit. Budou se muset současně pořídit i delší vlaky. A to je nyní otázka čtyř až pěti let," potvrdil Karel Havlíček s tím, že vagony se totiž nestačí v Česku vyrábět.

„Naší ambicí je zvednout počet cestujících vlaky do hlavního města o dvacet procent v krátkém časovém horizontu," řekl ministr dopravy na prvním nástupišti benešovského nádraží. Do Středočeského kraje proto nyní putují také vagony z Moravskoslezkého kraje.

Přesun do nemocnice

V tuto chvíli jedná předseda vlády Andrej Babiš na ředitelství Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově a pak bude mít společně s ministrem zdravotnictví Vojtěchem Adamem a poslankyní Andreou Brzobohatou setkání se zaměstnanci. Rovněž si prohlédne zdravotnické zařízení včetně rozestavěného pavilonu lůžkové rehabilitace.