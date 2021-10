Jedním z center je žižkovská Nemocnice u sv. Kříže. Zde posilují i počet personálu a nemusí to být pro místo, kde není nutná registrace, konečná. „V případě ještě většího zájmu jsme operativně schopni navýšit provozní dobu,“ uvedl mluvčí nemocnice Radek Pešout. Ovšem platí tu známé něco za něco. „Naopak jsme z kapacitních důvodů nuceni omezit očkování proti jiným nemocem jako například proti chřipce. Tyto zájemce bohužel dočasně odkazujeme na jiná pracoviště,“ řekl Pešout.

Prodloužená otevírací doba

Třeba do očkovacího centra v OC Westfield Chodov si podle projektu Chytrá karanténa našlo cestu v pátek 1267 lidí. To bylo nejvíc od chvíle, kdy v Česku vznikla očkovací místa bez registrace, v sobotu zde očkovaných bylo 1018. Očkují zde zdravotníci z IKEM a centrum mělo skončit 30. října. Nakonec se zde bude očkovat prozatím až do konce roku.

Přes 300 zájemců každý den se zastaví pro vakcínu na pražském hlavním nádraží. I proto zde nabízejí od pondělí prodlouženou pracovní dobu. Centrum, které má na starosti Fakultní nemocnice Bulovka, je otevřeno nově od 7 do 19 hodin. V pondělí kolem poledne se zde fronta čekajících lidí táhla až na venkovní prostranství. „Obslužný tým jsme doplnili o jednu zdravotní sestru a dva administrativní pracovníky. Nápor je ale teď značný a platí to i pro centrum v nemocnici, kde na rozdíl od nádraží očkujeme na základě rezervací,“ informovala mluvčí Bulovky Eva Libigerová. Zatímco v létě byla čekací doba po rezervaci maximálně jednodenní, dnes se pohybuje kolem pěti dnů.

Až dvojnásobek zájemců

Fronty se začaly tvořit i v Nymburce v Obecním domě. Ve středu bylo objednáno 120 lidí, do centra jich dorazilo 250. Na čtvrtek se registrovalo 161 zájemců, ale přišlo jich 379. Zvýšený zájem byl v pátek i v Kutné Hoře. „Ano, v pátek 22. října jsme zaznamenali zvýšený zájem o očkování v našem centru, v sobotu a v neděli se neočkuje," uvedl ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel, pod níž spadá i kutnohorská nemocnice.

Boleslavská Klaudiánova nemocnice dosud očkování bez registrace nenabízela. To se změnilo s nárůstem zájmu od tohoto pondělí. Podle mluvčí nemocnice Hany Kopalové je zájem v týdenním porovnání o 100 % vyšší.

V rakovnické Masarykově nemocnici je velký zájem především o posilující dávku vakcín. „Třetí dávkou očkujeme zhruba sto lidí za den, především učitele, zdravotníky a seniory, kteří si sami volají a chtějí se naočkovat. Naopak o první dávku je zájem v řádu jednotek lidí za den,“ uvedla vrchní sestra Masarykovy nemocnice Markéta Palková.

Podobně je to v Příbrami. Zde to vypadá, že vyšší zájem o třetí dávku stoupá s rostoucím počtem nových případů infekce. „Přijde nám to tak. S nárustem počtu pozitivních testů v republice postupně registrujeme větší zájem,“ dodává mluvčí Oblastní nemocnice Příbram Martin Janota.

Připraveno reagovat je podle krajského radního Pavla Pavlíka (ODS) i hejtmanství. „Například zvýšením počtu očkovacích dnů, prodloužením provozních hodin a případně i zvýšením počtu pracovišť, kde je na jednotlivých očkovacích místech vakcína podávána,“ popsal s tím, že zájem na jednotlivých místech je rozdílný. „V pondělí ráno, kdy jsme zaznamenávali šest tisíc klientů takzvaně před závorou, byla třeba v Benešově nula. Naopak v Mělníku bylo zájemců přes tisíc. Během dne se situace vyvíjí,“ řekl Deníku.

Praktici dostanou vakcíny tento týden

Podle statistik se v týdnu od 11. října nechalo očkovat necelých 8 tisíc Středočechů a 10 tisíc Pražanů. O týden později už to bylo přes 15 tisíc lidí ze středních Čech a přes 20 tisíc zájemců z hlavního města. V metropoli se počet podaných dávek bez ohledu na bydliště očkovaného blíží 5000 denně. Čísla jsou nicméně pořád podstatně nižší než v druhé polovině jara, kdy se na území Prahy proočkovalo někdy až přes dvacet tisíc dávek denně.

Zkrátit čekací dobu a nápory u očkovacích center by mohli praktičtí lékaři. Ti čekají na dodávky vakcíny od Pfizer/BioNTech, které si objednali. Podle posledních zpráv od distributora by je měli získat do konce tohoto týdne.