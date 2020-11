Zatímco loni zdejší vzpomínce předcházely pochod po stopách politických vězňů a přímo na místě i scénické čtení vystřídané písněmi Karla Kryla, letošní pieta byla jiná. Uctění památky politických vězňů komunistického režimu se uskutečnilo v komornější sestavě než v uplynulých letech, připomněl ve středu regionální manažer ODS Lukáš Toman Paclt.

Zdroj: archiv středočeské ODS

Souvislost s Běloruskem

Právě středočeská ODS si sváteční den připomínala jak návštěvou Národní třídy v Praze, tak i na Příbramsku; právě u Památníku Vojna. „Tuto tradici nechtěla přerušit,“ uvedl Paclt. Konstatoval, že se zúčastnilo nejen krajské vedení strany v čele s předsedou Janem Skopečkem, ale také místopředseda ODS Martin Kupka, jenž je nově i náměstkem hejtmanky – nebo například nový krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík. „Mezi účastníky pietního aktu byli mimo jiné také europoslankyně Veronika Vrecionová či poslanec Vojtěch Munzar,“ doplnil.

„Svoboda opravdu není samozřejmost,“ zdůrazňuje Kupka, jenž současně nachází paralely, jež umožňují čerpat z historie poučení pro současnost. „Bývalý komunistický lágr Vojna ukazuje, jakou hodnotu měla svoboda v 50. letech a co za ni bylo nutné obětovat. Je na místě si to připomínat. Tím spíše, že pár hodin cesty od nás ¬– v Bělorusku – vládne totalita a státní teror,“ konstatoval Kupka.

Souvislost s koronavirem

Krajský předseda Skopeček ocenil, že ve stranické tradici připomínky 17. listopadu právě s uctěním památky politických vězňů na Památníku Vojna se podařilo pokračovat i v nynější těžké době. „Považuji za důležité si v tento sváteční den připomínat nejen to, co se dělo po 17. listopadu, tedy znovuzískání svobody, demokracie, úspěšné zvládnutí ekonomické transformace, ale taky to, co se dělo před ním,“ zdůraznil.

Hovoří v té souvislosti o době, kdy kvůli politickým názorům a touze po svobodě byli lidé vězněni, mučeni, a dokonce zabíjeni. „I jim musíme být za dnešní svobodu vděčni. Je důležité na to nezapomínat a vážit si dnešní svobody,“ řekl Skopeček. S poznámkou, že dnes si to můžeme uvědomovat s o to větší naléhavostí, když kvůli covidové situaci je část naší svobody omezena. „Nesmíme připustit, aby se z koronaviru stala záminka pro dlouhodobé, či dokonce trvalé omezení naší svobody,“ vybízí Skopeček.