Deset odsouzených pomáhalo v sobotu 27. června na zřícenině hradu Krakovec handicapovaným lidem dostat se do míst, kam by se svépomocí jinak neměli šanci dostat. Hrad si přijelo prohlédnout dvanáct členů Sportovního klubu vozíčkářů Praha, kteří navíc po okolí jezdili na handbiku. Kastelán Krakovce a zároveň starosta stejnojmenné obce Jiří Sobek pak Deníku sdělil, že odsouzení se do prostor zříceniny pravidelně vracejí.

Odsouzení pomáhali handicapovaným na Krakovci. | Video: Deník / Miroslav Elsnic

V sobotu se uskutečnila na zřícenině hradu Krakovec naprosto ojedinělá akce s názvem Spolu. Pomocí ní si mohla skupina lidí upoutaných na invalidní vozík prohlédnout sklepní prostory zříceniny hradu Krakovec – hradu známého nejen díky osobnosti Jana Husa, který tu kázal před odchodem do Kostnice, ale i z pohádky Ať žijí duchové. A dorazivší návštěvníci si takový servis pochvalovali. „Je to skvělý nápad a moc děkujeme,“ děkovali lidé na vozíku odsouzeným, kteří je s maximální opatrností, ale s obrovským nadšením snášeli po schodech do útrob hradu. „Je to změna. Jsem rád, že mohu pomoci,“ svěřil se pak jeden z odsouzených.