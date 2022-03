Ti jsou rodilými Ukrajinci, v Kladně žijí už třicet let a jsou ideální pro komunikaci se svými krajany. Zajišťují cílenou pomoc do konkrétních oblastí zasažených válkou.

Jejich pomoc aktuálně nejvíce míří k opuštěným dětem na Ukrajině, kterým se zatím nepodařilo dostat do bezpečí. „Jedná se o děti z města Chust a okolí, které již dostaly od ukrajinských úřadů povolení vycestovat. Jde o děti z dětských domovů ve věku od 8 do 14 let. Ty už jsou na cestě. Menší děti zatím povolení nemají, ale i na tom se pracuje. Děti, které jsou už na cestě, jedou mikrobusem na slovenské hranice a kus musí přejít pěšky. Odtud je odvezou naši kladenští kamarádi dodávkami,” potvrdila Lenka Olarová, která dvě dodávky humanitární pomoci společně s manželem a dalšími dobrovolníky naplnila i v pondělí. Auta budou v cílové stanici vyložena a zpátky už povezou děti do bezpečí.

Rady psychologa: nesoustředit se na válku a nevyhlížet vděk za pomoc

Vzhledem k stoupajícím cenám nafty, která byla v pondělí na některých čerpacích stanicích v Kladně k dostání už za 46,50 korun za litr, vyjde jedna zpáteční cesta dodávky do místa určení na 10 tisíc korun. Pochopitelně to musejí dát dobrovolníci ze svého. Rychlé jednání rozhoduje. I v tomto případě se město Kladno snaží pomáhat a přispívat. „Jsme za to nesmírně vděční. Je potřeba dostat sem ty děti včas. V některých oblastech totiž dochází i zásoby jídla. Někde mají jídlo už jen na čtyři dny,” zdůraznila Lenka Olarová.

Protože každý dělá, co je v jeho silách, rozhodla se i ona pomoci vlastními prostředky a aktuálně nabídnout originály šatů ze svého salonu do prodeje za velmi výhodné ceny. „Nerada bych, aby měl někdo dojem, že chci vydělávat na cizím neštěstí, ale na druhé straně, je nyní sezóna bálů a maturitních plesů a mnozí lidé budou shánět šaty. Mně jsou v téhle těžké situaci šaty k ničemu, já potřebuji naftu a jídlo pro naše lidi ve válce. Pokud válka jednou skončí, ušijeme šaty nové. Ale nyní bych byla moc ráda, kdybych mohla prospět alespoň tím, co mohu sama nabídnout,” vysvětlila Lenka Olarová.

Manželům se již podařilo několik rodin ubytovat v kladenském Sporthotelu Sletiště, který nabídlo město Kladno. Některým uprchlíkům pak poskytli bydlení jejich příbuzní, kteří v Kladně pracují. Další možnosti se hledají.

Město Kladno dál pomáhá Ukrajině, nicméně své ubytovací kapacity již vyčerpalo

Na 5. ZŠ v Moskevské ulici už do kolektivu ve druhé třídě přijali i jednu ukrajinskou dívenku. „Žákyně se zatím rozkoukává a seznamuje s novým prostředím, ale určitě bychom ji nechtěli zatěžovat nějakou pozorností médií," potvrdila ředitelka Hana Vocelková a upozornila, že všechny děti, které přijdou coby uprchlíci z války, jsou i tak na dobu tří měsíců osvobozeny od výuky.

Kde a jakým způsobem se budou uprchlické děti v Kladně vzdělávat, či zda pro ně bude případně zřízena speciální výuka, je zatím předmětem mnoha jednání. Je potřeba ustanovit koordinátora, sehnat učitele, prostory i učebnice.