Hovoří o tom, že o pacienty s pozitivním testem na Covid-19 se v Příbrami zdravotníci starají pouze s obyčejnou rouškou – aniž by byli vybaveni respirátorem, který by personálu zajišťoval podstatně vyšší úroveň ochrany. „Pokud se prokáže, že ani zdravotníci v krajských nemocnicích stále nemají dostatečné vybavení, tak jde skutečně o zásadní selhání,“ zlobí se Kupka. „Kde jsou slibované respirátory a další vybavení?“ dotazuje se s tím, že vedení kraje žádá o neprodlené prověření aktuálního stavu a okamžité řešení.

Situace v oblastních nemocnicích kraje by nicméně kritická být neměla. Ba ani tíživá. Naznačují to alespoň jak dřívější informace krajského úřadu o minulých přerozdělováních pomůcek získaných v rámci státních dodávek (kdy respirátory zamířily do krajských nemocnic opakovaně), tak nejčerstvější zpráva z neděle. Podle ní kraj v noci dostal mimořádnou dodávku od ministerstva vnitra obsahující i 24 720 respirátorů s účinností ochrany 95 procent (třída FFP2 dosahuje 93 procent) – a kraj informoval, že všechny půjdou do zařízení poskytujících sociální péči; především do domovů pro seniory. Posílat něco do nemocnic nebylo aktuálně zapotřebí.

dodávku od @vnitro 24720 respirátorů a 433000 rukavic. Všechny resp. a 300 tis. ruk. půjde do soc. zař. - do domovů pro seniory. K odebrání v distr. skladech v pondělí. Resp. mají účinnost 95% (běžné FFP2 93%). Moc díky za pomoc s vykládkou hasičům z Úročnice! pic.twitter.com/XcHJTEZGUb — Jaroslava Pokorná Jermanová (@JermanovaStKraj) March 28, 2020

Středočeská ODS nicméně v souvislosti s informacemi, které její zastupitelský klub získal z Příbrami, připomíná svou dřívější nabídku vycházející z toho, že zásobování zajišťované státem stále není dostatečné – a v souvislosti s prudce vzrůstajícím počtem případů nákazy je nutné vybavit respirátory/maskami alespoň na úrovni FFP2 všechny zaměstnance nemocnic, záchranky a domovů pro seniory. „Vedení kraje jsem poskytl předjednanou nabídku na nákup masek s lepšími vlastnostmi než FFP2 za výrazně lepší cenu, než kraj dosud nakupuje. Cena je nicméně v tuto chvíli druhořadá – a rozhoduje rychlost,“ konstatoval v neděli předseda klubu krajských zastupitelů ODS Tomáš Havlíček.

Zdůraznil, je jeho strana navrhuje okamžitý krajský nákup co největšího množství masek s úrovní ochrany FFP2 – což je maximum možného, když nákup nejúčinnějších ochranných prostředků úrovně FFP3 si stát vyhradil jen pro sebe. „Za ODS říkám, že rádi podpoříme nákup těchto ochranných prostředků na nejbližším zastupitelstvu, protože musí být naším cílem, abychom dokázali ochránit seniory a zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách,“ zdůraznil Havlíček. Připomněl, že následně počítá s dohadováním o tom, co má uhradit kraj a co stát – nicméně nyní na podobné debaty nevidí prostor. „Teď, prosím, s nákupem neváhejme,“ apeluje Havlíček.