Osmdesát let od atentátu na Reinharda Heydricha přinese sérii vzpomínek

Celé generace se ve škole učily o tom, co se odehrálo 27. května 1942 - i co následovalo. Letos od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha i od následného vyvraždění Lidic z 10. června, vypálení obce a srovnání se zemí uplyne rovných 80 let. Je to důvod k hlubšímu připomenutí událostí druhé světové války - s o to větší naléhavostí, že válečný konflikt se všemi svými hrůzami zuří nyní vlastně jen kousek od naší země.

Památník Lidice - pomník dětským obětem války. | Foto: Ondřej Soukup