Železniční trať mezi Berounem a Rakovníkem bude v neděli 31. května odpoledne patřit unikátní historické vlakové soupravě. Opravená parní lokomotiva 434.2186 z roku 1917 vyrazí z vlakového nádraží v Berouně přesně ve dvanáct hodin, do Rakovníka přijede před šestnáctou hodinou. Cílem jízdy je pořídit filmové záběry pro vznikající dokument o československých legionářích.

„Ten připomene, že až do roku 1920 byli naši legionáři v Rusku na Transibiřské magistrále, kde bojovali proti bolševikům. Skoro dva roky po válce byla přítomnost českých sil v tomto regionu silným argumentem pro vyjednávání našich diplomatů o konečnou podobu našich hranic,“ řekl Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100 a a jedním dechem dodal: „Parní jízdou chceme připomenout hrdinství našich mužů, kteří bojovali daleko od domova ještě dlouho po oficiálním skončení první světové války.“

Zdroj: Československá obec legionářská

Veřejnosti přístupný k prohlídkám by měl být Legiovlak od úterý 2. června, a to na nádraží v Plasích. Následně se bude vlak postupně přemisťovat po nádražích České republiky. Do Středočeského kraje se Legiovlak vrátí v září (1. - 6. září Nymburk, 8. - 11. září Kralupy nad Vltavou, 15. - 20. září Slaný, 22. - 27. zaří Zruč nad Sázavou).