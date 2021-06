V pěstounské péči bylo loni na sklonku roku ve středních Čechách podle evidencí krajského úřadu 1291 dítě; devět z nich se zdravotním postižením. Dlouhodobě platí, že jako pěstouni zpravidla figurují příbuzní.

Výkonná ředitelka říčanského spolku Rozum a Cit Daniela Kuhnová. | Foto: archiv Rozum a Cit

Počet pěstounských rodin ve středních Čechách během posledních deseti let stoupl ze sedmi stovek na necelých třináct set. Pořád to ale nestačí. Některé děti, jež nemohou vyrůstat po boku rodičů, kteří se o ně postarat nemohou, neumějí to (či někdy ani nechtějí), se do náhradní rodiny dají umístit jen těžko. Pokud se jich neujmou jejich blízcí, nejčastěji babičky a dědečkové, šance výrazně klesají.