Naznačuje to studie vzniklá na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy. Její řešitelský tým, v jehož čele stál Luděk Šídlo, se zabýval modelováním budoucí dostupnosti primární zdravotní péče. Zvlášť pro některé kraje nepřináší příznivou vizi: lékařů v první linii bude ubývat – a možnost volby lékaře by se tak mohla stát pouhou teorií nebo vzpomínkou. A představy o snadné dostupnosti ordinace v místě bydliště planou iluzí. Mnohde si doktory nebudou lidé vybírat, ale shánět.

Ambulantní péče po funusu

I když studie nepotvrzuje hrozbu dříve očekávaných vážných problémů spjatých s generační obměnou, nezastírá, že některé lokality se zřejmě potížím nevyhnou. Především v oblastech periferního charakteru, jež mladé lékaře nelákají; nejsou pro ně dostatečně atraktivní. Na to, že problém na venkově existuje a může se prohlubovat, ostatně upozorňoval protest v podobě pohřbu ambulantní péče, který lékaři uspořádali před dvěma roky: 10. října 2017 ve Žlebech na Kutnohorsku. Leckdo si ještě vzpomene; tenhle symbolický „obřad“ se dostal do všech zpráv. Ty pak zprostředkovaly i výhrady doktorů týkající se peněz a byrokratické zátěže, stejně jako stesky nad tím, jak těžko se hledají náhrady za odcházející vesnické doktory.

Příznivou zprávou pro Středočechy je, že zmiňovaná studie na území kraje, stejně jako v Praze – na rozdíl od leckterých jiných regionů – nepředpokládá úbytek praktických lékařů, zubařů ani ambulantních gynekologů. Odhaduje, že se jejich počty naopak zvýší, přičemž čísla přibližující očekávaný nárůst působí sympaticky. Jiná však je, stejně jako v celé zemi, situace v případě pediatrů. Praktických lékařů pro děti a dorost má během 13 let ubýt třiašedesát – místo 277 by jich v roce 2030 mělo v kraji ordinovat pouze 214. Znamená to, že by zmizela pětina ordinací. Úbytek, byť v menším rozsahu, se očekává i v hlavním městě: pro metropoli je předpokládán pokles z 295 na 257.

Shánění není jednoduché

To, že rodiče někdy shánějí péči děti pro obtížně, potvrzují debaty na maminkovsko-miminkovských serverech. „Naše dětská doktorka vyhlásila, že odchází do důchodu,“ posteskla si třeba uživatelka s přezdívkou Zabatko, jak ji zaskočilo obvolávání dalších ordinací. „Všichni, že prý neberou, jen novorozence. Já si ale nevybrala, že přijdu o pediatra. Nakonec jsem našla, ale byl to boj,“ svěřila se. Další diskutující přidaly třeba vylíčení trablů s hledáním dětského lékaře v souvislosti se stěhováním.

Problémy v některých středočeských lokalitách existují, potvrdila Deníku předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová. „Naposledy jsme to řešili v okrese Rakovník,“ konstatovala – nicméně připomněla, že patáliím se nevyhne ani nejbližší okolí Prahy. Moc optimismu Hülleová nenabízí: věk řady pediatrů je poměrně vysoký – a ostatní jsou už dnes přetíženi. Situace ale není tak dramatická, že by rodiny při hledání pediatra musely žádat o pomoc zdravotní pojišťovnu. To se neděje, řekl Deníku mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Sdružení pediatrů je připraven pomoci kraj, a to se školením nových absolventů, řekl Deníku radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). Po lékařské fakultě totiž čerství držitelé diplomu nemohou začít ordinovat, ale nejprve musí strávit stanovenou dobu v nemocnici, aby získali požadovanou kvalifikaci. „Všech šest našich nemocnic je připraveno vyjít vstříc,“ konstatoval Bezděk, že s umístěním na praxi nebude problém.

Očekávaný vývoj počtu lékařů

* Všeobecné praktické lékařství

Rok Středočeský kraj Praha 2017 637 957 2020 648 973 2025 655 994 2030 655 1013



* Praktické lékařství pro děti a dorost

Rok Středočeský kraj Praha 2017 277 295 2020 265 288 2025 241 273 2030 214 257



* Zubní lékařství

Rok Středočeský kraj Praha 2017 666 1477 2020 689 1517 2025 713 1626 2030 733 1746

* Ambulantní gynekologie

Rok Středočeský kraj Praha 2017 231 513 2020 240 541 2025 252 583 2030 261 619



Zdroj: Přírodovědecká fakulta UK