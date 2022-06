Ani ona, ani její kolegové z vedení městské části nechtěli komentovat údajné vazby dosavadního starosty na kriminální skupinu. S argumentem, že nemají o případu jiné informace než ty z médií. Nová starostka odpovídala na dotazy přítomných žurnalistů opatrně a v přítomnosti dvojice právníků, kteří jí během interview dávali nonverbální signály. Vyhýbavě reagovala na dotaz, jestli bude radnice prověřovat místní zakázky. „S advokáty řešíme normální chod městské části. U nás v Lysolajích je vše v pořádku,“ prohlásila starostka.

Tady je Hlubučkovo: Do Lysolají přitáhl spoustu peněz, říkají místní

Celý program schůze včetně výměny vedení zvládli zastupitelé za necelou tři čtvrtě hodinu. Možná překvapivě nedorazil žádný host z řad místních obyvatel. Z bodů připravených k projednání vyřadila starostka žádost o půjčku od magistrátu na stavbu sokolovny. Podle Malečkové by v současné situaci „velká radnice“ peníze nejspíš neuvolnila.

Výměna lídra by neměla ochromit provoz

Tajemník Tomáš Mokrejš ve své kanceláři řekl, že výměna lídra by neměla provoz městské části nijak ochromit, protože o denní agendu se už poslední roky starala Malečková z pozice uvolněné členky rady a na magistrátu působící Hlubuček docházel na městský úřad minimálně jednou týdně na pravidelné kontroly. „O víkendech pak obcházel obec a zjišťoval, co lidé potřebují. Třeba i to, kde je třeba posekat trávu,“ poznamenal Mokrejš.

Milionové úplatky: Hlubuček a další prý zasáhli do 8 zakázek dopravního podniku

Obyvatelé Lysolají se shodují, že se Petr Hlubuček o malou městskou část s venkovským charakterem skutečně staral. Na druhou stranu třeba pan Josef se s manželkou záhy po odvolání starosty u místního koloniálu svěřili, že je Hlubučkův pád příliš nepřekvapil. „Už před pár měsíci se v médiích objevily informace o jeho podezřelém vlastnictví nemovitostí. Před jeho příchodem na zdejší radnici před 12 lety byly Lysolaje poněkud omšelé. A to se hodně zlepšilo. Na druhou stranu zřejmě platí, že pod svícnem je největší tma. Nicméně pan Babiš by měl být teď zticha, protože čisté svědomí rozhodně taky nemá,“ konstatovali manželé.

Pondělní jednání zastupitelů původně Hlubuček svolal kvůli připomínkám městské části k návrhu metropolitního plánu. Dana Malečková v té souvislosti dementovala spekulace o možných plánech developerské zástavby v zahrádkářské kolonii Na navážce, publikované minulý týden v Pražském deníku. „Na funkci využití tohoto území se nic nemění. Lidé nemusejí mít obavy,“ ujistila Malečková.