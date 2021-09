Výběr provozovatele restaurace v pondělí schválila rada městské části, stal se jím rodinný pivovar Matuška, jenž vyhrál výběrového řízení. Radnice od začátku počítala s tím, že v přízemí bude gastroprovoz.

Nemovitost se nachází na křižovatce ulic Dejvická a Bubenečská, v atraktivním místě přímo u stanice metra Hradčanská. „Nový nájemce nabídl nejvyšší cenu, což bylo jediné kritérium hodnocení. Současně jde o zajímavý koncept restaurace, který v Praze 6 sice není nový, ale rozhodně přinese rozšíření stávající nabídky gastroslužeb v této lokalitě. Z pronájmu přibude do městské pokladny ročně přes dva miliony korun,“ řekl Jan Lacina, místostarosta Prahy 6, která má ve své gesci oblast majetku.

Nájemce se zároveň zavázal, že provozovnu upraví tak, aby fungovala dle jeho představ na vlastní náklady. „Zázemí pro přípravu a prostory pro zaměstnance jsou zcela dokončeny, vyjma dodávky technologií na přípravu pokrmů. Prostory určené pro zákazníky si už nájemce designově upraví podle svého vkusu,“ komentuje Zdeněk Hořánek (STAN), radní Prahy 6 pro investice a jediný člen představenstva akciové společnosti SNEO, která majetek spravuje.

Pivovarská restaurace by podle smlouvy měla otevřít do roka. „Určitě budeme provádět nějaké úpravy, netroufám si odhadnout, kdy budou hotové, rádi bychom otevřeli dříve,“ sdělil Adam Matuška, vrchní sládek a spolumajitel pivovaru. „K našemu pivu bychom chtěli mít kvalitní a rychlé jídlo, nebude se podávat guláš a svíčková, na které se čeká u stolu. Výdej jídla by měl být skoro stejně rychlý jako piva,“ sdělil Matuška.

Restauraci bude provozovat společně s kuchaři Petrem Tyrichtrem a Bohumilem Spěvákem, kteří jsou spolumajiteli zavedeného bistra v pražském Karlíně. Kapacita má být do sta míst.

Dlouhá rekonstrukce

Dům se po řadu let nacházel v havarijním stavu, oprava měla trvat jeden rok, práce se však protáhly o rok a půl kvůli staticky nevyhovující konstrukci, kterou bylo nutné nahradit, vytvořilo se i nové dispoziční řešení objektu. „Do průběhu rekonstrukce pak také zasáhla koronavirová situace, která způsobila nedostatek kvalifikované pracovní síly a zpoždění v dodávkách materiálu,“ vysvětlil mluvčí městské části Jiří Hannich s tím, že práce si vyžádaly na 108 milionů korun a návratnost by měla být do 20 let.

Vnější podoba domu zůstala zachována. Ve 2. a 3. podlaží jsou již dokončené kanceláře k pronájmu. Ve zbývajících podlažích se nachází osm obecních bytů, na jejichž pronájem radnice do dvou měsíců vypíše výběrové řízení na nájemní bydlení. Stejně tak hodlá městská část pronajímat kancelářské prostory.