Klouzalo to - a může ještě víc. Po pátečním sněžení, které ve středních Čechách přesně podle výstrahy meteorologů přineslo nejhorší kalamitu na silnicích Mladoboleslavska a Mělnicka, má přijít náledí. Upozorňuje na to další výstražná informace Českého hydrometeorologického ústavu, jejíž platnost ve středních Čechách začíná v sobotu 30. ledna v devět dopoledne.

Náledí na silnici. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

To se však bude vztahovat pouze na Mnichovohradišťsko. Pro zbytek kraje i pro Prahu pak je ledové riziko aktuální od 13. hodiny – a na pozoru by se řidiči i chodci měli mít po celý zbytek dne, v noci a ještě v ranních hodinách. Až do nedělní deváté dopolední.