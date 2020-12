Nově se připojila testovací stanoviště v Čáslavi, Českém Brodě, na dvou místech v Kladně, v Mělníku, Rudné a Říčanech. Doplněním lokalit na Praze-východ a Praze-západ je splněna podmínka ministerstva zdravotnictví, že alespoň jedno místo má být v každém okrese. Stále také platí, že k dobrovolnému testování si pedagogové mohou zajet kamkoli; třeba i do jiného kraje. Což pro řadu Středočechů znamená především cestování do Prahy.

Rozšíření nabídky odběrových míst však není jedinou aktuální změnou týkající se testování pedagogických pracovníků, upozornila ve středu Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. „Aby bylo objednání pro pedagogy co nejjednodušší, připravil Středočeský kraj na svém webovém portálu krizového řízení pod odkazem: pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/odberova-mista-pro-pedagogy možnost jedním proklikem se propojit s odběrovými místy, která toto technicky umožňují na stránkách ministerstva zdravotnictví, kde je přehled míst průběžně aktualizován,“ uvedla Frintová.

Snazší hledání zmiňované adresy může nabídnout třeba odkaz 1url.cz/@kantori. Lehce se tak lze dostat jak k informacím o provozních hodinách (ty totiž má sjednocené jen šestice krajských nemocnic, a to v pracovních dnech od sedmi ráno do sedmi večer a o víkendu mezi sedmou a patnáctou hodinou; jinak se dosti výrazně odlišují), tak třeba k registračnímu formuláři, případně k údaji o telefonu pro rezervaci času návštěvy. Jejich používání zajišťuje, aby se lidé na místě nehromadili.

Stále platí, že nabídky k testování pracovníků škol je možné využít až do pátku příštího týdne, tedy do 18. prosince. Není potřebné mít žádanku od praktického lékaře nebo hygienické stanice; pouze potvrzení od ředitele školy. Pokud návštěvníci potřebují doklad o návštěvě v podobě orazítkování propustky, je třeba, aby si formulář přinesli s sebou.

„V případě nejasností ohledně testování pedagogických pracovníků je možné využít bezplatnou informační linku 800 710 710,“ upozornila Frintová. S tím, že linka je k dispozici od pondělí do čtvrtka mezi 8.00 a 16.00; v pátek pak jen do 14. hodiny.

Dostupná odběrová místa pro testování



- Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav (Po – Pá 7 – 19; So – Ne 7 – 15)

- Lab In Kladno (Po – Pá 13 – 17)

- Masarykova nemocnice Rakovník (Po – Pá 7.30 – 11.30 a 12.30 – 16.30)

- Medical Service Davepo Rudná (Po – Pá 9 – 14)

- Mělnická zdravotní Mělník (Út, St, Pá 8 – 15)

- Městská nemocnice Čáslav (Po – Pá 7 – 9)

- Nemocnice Český Brod (Po – Pá 8 – 11)

- Nemocnice Hořovice (Po – Pá 8 – 16)

- Nemocnice Kutná Hora (Po – Pá 7 – 19; So – Ne 7 – 15)

- Nemocnice Nymburk (Po – Pá 7 – 15)

- Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov (Po – Pá 7 – 19; So – Ne 7 – 15)

- Nemocnice Říčany (Po – Pá 8 – 12)

- Nemocnice Slaný (Po – Pá 6 – 18)

- Oblastní nemocnice Kladno (Po – Pá 7 – 19; So – Ne 7 – 15)

- Oblastní nemocnice Kolín (Po – Pá 7 – 19; So – Ne 7 – 15)

- Oblastní nemocnice Příbram (Po – Pá 7 – 19; So – Ne 7 – 15)

- Rehabilitační nemocnice Beroun (Po – Pá 8.30 – 12 a 12.30 – 16)

- Scimed Kladno (Po – Ne 8 – 17)



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje