Vnímat to lze jako nadějný signál, byť nárůst se nezastavil. Potvrzují to sobotní informace Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, která své údaje aktualizuje během dopoledne. To již zmiňuje více prokázaných případů: 260. S tím, že se stále nic nemění na tom, že naprostá většina pacientů má průběh onemocnění lehký. Nadále také platí, že nakaženými jsou v kraji lidé, kteří přicestovali z ciziny a ti, kteří s nimi byli v kontaktu. Nejvíce případů je dlouhodobě zaznamenáváno v nejbližším okolí hlavního města – na Praze-východ i Praze-západ; následují pak okresy Kladno, Benešov a Mělník.

Počet lidí, které středočeská hygienická stanice indikovala k testování, dosahuje 1747. Nově však mohou pacienty posílat na testy nejenom epidemiologové hygienické služby, ale také praktičtí lékaři pro dospělé, pediatři, ambulantní pneumologové a nemocniční lékaři. Platných karantén, které sami vydali, zaznamenávají středočeští hygienici 32 – také v tomto případě však o karanténních opatřeních rozhodují rovněž praktici.

V hlavním městě se počet osob s potvrzenou nákazou zvýšil během noci na sobotu podle údajů ministerstva z večerních 446 na ranních 457. Metropole zůstává v rámci republiky nejzasaženějším regionem, střední Čechy ji následují. Výrazněji zasažena je dále celá Morava; z ostatních českých krajů více vyčnívají Ústecký (84 pacientů). Jihočeský (72) a Karovarský (68). Celorepublikově ministerstvo eviduje 36 374 provedených testů, při nichž byla nákaza koronavirem prokázána u 2422 lidí. Jedenáct z nich se již vyléčilo, devět zemřelo.