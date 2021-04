„Když pergola stála, chvíli jsem přemýšlel, v jakém duchu ji udělám. Volba nakonec padla na železniční styl, který se sem hodil a jsme navíc hned u zastávky,“ pokračuje Daniel Suk.

Protože jako státní zaměstnanec nemůže podnikat, v plánu jsou zatím návštěvy veřejnosti zdarma. „Chci, aby sem přišli lidé se svými dětmi, které poznají železniční minulost, a prarodiče třeba zavzpomínají na své mládí,“ vysvětluje Suk.

Zatím to není ani tak železniční muzeum, jako spíš sbírka jednoho nadšence. „Začal jsem sbírat železniční věci a dnes u nás najdete například kabinu z Trutnovského Brejlovce 750.346-9, mechanické návěstí, železniční lampy, cedulky a jiné zajímavosti,“ vysvětluje Suk na webu obce Tochovice.

Asi úplně největší raritou, kterou u vechtrovny najdete, je přes 100 let starý hekafon. To je zvonkové návěstí, jehož úkolem bylo oznamovat staničním a traťovým zaměstnancům odjezd vlaku ze stanice, vjezd vlaku do stanice, poškození trati a jiné domluvené signály. Zvonkovou návěst slyšeli najednou všichni strážníci trati mezi dvěma stanicemi.

Kromě kabiny z lokomotivy má sběratel už i vlastní vagón. „Člověk by si řekl, že už to snad stačí, ale já jsem asi fakt blázen. Co se přivezl brejlovec, začal jsem koukat všude možně na netu a hledat vagón. Ona kabina z lokomotivy bez vagónu je taková nic moc," usmíval se.

Nakonec uspěl a vagon našel dokonce jen pár kilometrů od Tochovic. „V budoucnosti bych chtěl z vagónu udělat takové malé železniční muzeum, a pokud seženu i veškerá povolení, časem bych zde i rád točil dobré pivko, limonádu a další,“ těší se Suk.

