„Kamba se narodila ve volné přírodě v roce 1972, její rodiče zabili pytláci, když jí byly asi dva roky. Poté postupně žila v několika zoologických zahradách, ale po desítky let jí nebylo dopřáno poznat funkční gorilí skupinu, tu nalezla teprve u nás, kdy se začlenila do Richardovy rodiny a stala se láskyplnou ‚tetičkou‘ zdejších mláďat,“ přibližuje životní osudy gorilí samice ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Poprvé do Prahy dorazila Kamba již v létě 2001, ale hned v následujícím roce zde zažila povodeň, a proto se musela vrátit do svého předchozího domova. Do Zoo Praha natrvalo přijela na podzim 2005. Zde se velmi dobře začlenila do gorilí skupiny a úspěšně se dvakrát spářila se samcem Richardem, bohužel o oba své potomky přišla při komplikovaných porodech a kvůli dalším zdravotním komplikacím musela v roce 2018 podstoupit operaci, při níž jí byly odstraněny děloha a vaječníky.

Díky své klidné povaze a zkušenostem funguje jako silný tmelící prvek. Ačkoli je obvyklé, že samice bez potomků pomáhají s odchovem mláďat, péče, kterou Kamba věnovala zde narozeným mláďatům je zcela mimořádná a právem jí tak chovatelé nazývají „tetičkou na plný úvazek“.

Pražská gorilí skupina nyní čítá sedm členů. Hlavou rodiny je dominantní samec Richard, součástí jeho harému jsou samice Kijivu, Shinda, Kamba, dalšími členy skupiny jsou mladí samci Kiburi, Nuru a Ajabu. Stávající Pavilon goril se nachází v dolní části areálu, ale již na podzim bude otevřen nový mimo záplavovou oblast.