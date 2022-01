Další balíčky mohou dobrovolníci nosit až do 7. ledna do obchodu Bez obalu v benešovské ulici Karla Nového. „Věci pro děti odtud členové skupiny Benešovsko tleská odvezou přímo do Pyšel,“ uvedla Monika Mokráňová, členka skupiny, který vznikla v době, kdy veřejnost potleskem děkovala zdravotníkům za pomoc při první vlně covidu-19. Pro majitelku obchodu Bez obalu Moniku Ochel nejsou dárky pro děti první sbírkou. Skupina Benešovsko tleská tam směřovala už dárky pro pacienty dětské onkologie v Motole. „To, co se přihodilo dětem z Pyšel, je hodně nešťastné, protože toho mají už dost za sebou. Moc se mi ale líbí, jak se lidé dokážou semknout a vytvořit během krátké chvíle tolik radosti a dětem vykompenzovat to, co je potkalo. Pro ty je zároveň důležité vidět, že existuje solidarita a lidé umí držet spolu,“ poznamenala Monika Ochel.

Ukradené Vánoce. Zloděj připravil děti z dětského domova o dárky

Pachatel si z dětského domova neodnesl všechny balíčky, zbývající se marně snažil naaranžovat tak, aby se na krádež nepřišlo. Do vyšetřování se tak na Štědrý den vložila i policie. „Ukrást dětem dárky na Vánoce je hodně velká zvrácenost,“ uvedla ředitelka dětského domova Hana Juřenová a přiznala, že byla v šoku. Také všem zaměstnancům domova to vyrazilo dech. Aby všechny děti nakonec od Ježíška nějaký dárek dostaly, jely pracovnice dětského domova ještě narychlo nakupovat. A další dárky po zveřejnění policejní zprávy začaly přicházet od veřejnosti. „Ta solidarita je něco báječného. Bylo to tak rychlé, že jsme prožili další šok. Teď už také víme, že nám přivezou další dárky ze skupiny Benešovsko tleská. Jsme za to všem vděčni,“ dodala Juřenová. Malé děti ale ještě věří na Ježíška, a tak se druhá nadílka neobejde bez vysvětlování. „Musíme sehrát takovou malou komedii, jako že Ježíšek přinesl ještě další dárky. A ty musíme dát všem dětem, ne jen někomu. Ostatním by to bylo líto,“ vysvětlila Hana Juřenová. O vánoční krádeži přitom dětí vědí. Ředitelka jim vše řekla, aby nebyly zaskočené, kdyby by se o ní dozvěděly ve škole.