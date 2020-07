Na Černém Mostě v Praze 14 už do konce příštího roku vznikne nové velkokapacitní P+R parkoviště pro 880 vozidel a dalších prostředků dopravy. Parkovací dům bude vybudován v lokalitě stávajícího povrchového parkoviště P+R u Chlumecké ulice, pouze pět minut chůze od konečné stanice trasy B Černý Most a v docházkové vzdálenosti od nákupních center.

„Do konce roku 2021 vyroste na Černém Mostě parkovací dům o 880 parkovacích místech pro auta na různé druhy pohonů i s místy a dobíjecí infrastrukturou pro elektromobily. Jedná o jednu z největších investic Prahy do P+R. Plošné i objektové P+R parkoviště jsou důležité dopravní stavby. Každé auto, které při cestě do Prahy zaparkuje na jejím okraji, se počítá. Ulevujeme tím dopravě v centru a zlepšuje se vzduch a životní prostředí v hlavním městě. Dále budeme letos pokračovat také v práci na plošných P+R parkovištích. Jmenovitě v roce 2020 otevřeme P+R Lipence, Hostivař 3 a Lednická Kyje, což je minimálně dalších 200 parkovacích míst,“ popisuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Parkování je letitý problém

Původní parkoviště Černý Most I mělo kapacitu 294 automobilů, záchytné parkoviště P+R Černý Most II zůstane i nadále v provozu. První vozidla by v novém parkovacím domu měla zaparkovat už začátkem roku 2022. Z celkem 880 míst bude 22 míst vyčleněno pro držitele průkazu ZTP, 8 pro elektromobily, 94 pro vozy s CNG/LPG a v samostatně uzamykatelném prostoru navíc také 38 cyklostání. Budou zde také dvě nabíjecí místa pro elektromobily.

„O výstavbu parkoviště, které by obyvatelům i návštěvníkům Černého Mostu nabídlo výrazně větší počet parkovacích míst, než je tomu dosud, Praha 14 usiluje už řadu let. O to více mě těší, že téměř každodenní stížnosti a podněty ze strany místních lidí budou konečně vyslyšeny. Otázka nedostatečného prostoru pro parkování patří mezi nejčastěji skloňovaná místní témata,“ vysvětluje starosta městské části Praha 14 Radek Vondra.

Výstavba je komplikovaná

V rámci června začaly takzvané předstihové práce, které přichystaly plochu parkoviště a ověřily stávající inženýrské sítě v blízkosti lokality. Od července byly zahájeny práce na přeložkách plynovodů a vodovodu, které podélně protínají plochu parkoviště.

„Celá výstavba je velmi komplikovaná z hlediska rozsáhlých přeložek stávajících sítí a zároveň minimálním záborům stávajících komunikací v době výstavby samotného parkovacího domu. Naším cílem jako zhotovitele je provést práce s minimálním omezením veřejnosti a do budoucna bude vytvořen větší komfort v oblasti Černého Mostu z hlediska parkování. Veškeré naše úsilí směřuje k dokončení v řádném termínu na konci října 2021,“ říká Tomáš Martinec, vedoucí projektu za BAK stavební společnost.

Součástí objektu bude zelená fasáda

Část fasády objektu je navíc navržena jako zelená fasáda s popínavými rostlinami. V rámci stavby parkovacího domu se uskuteční i rekonstrukce stávajícího nástupu na lávku pro pěší přes ulici Chlumecká. Celková zastavěná plocha bude 7 457 m2.

„Samotná stavba bude zhotovena ze železobetonu a vzhledem k termínu předání stavby investorovi bude harmonogram výstavby značně napnutý. Stavba bude také logisticky velmi komplikovaná z důvodu těsné blízkosti velmi rušných komunikací ze tří stran objektu a přísným podmínkám týkajících se jejich omezení, nicméně věříme, že si s těmito těžkostmi poradíme,“ uvádí Martin Frič, vedoucí projektu za Metrostav.

Projekt stavby nového P+R parkoviště Černý Most III je spolufinancován z Operačního programu Praha – pól růstu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkově vyjde na necelých 500 milionů korun bez DPH.