Pokud se otevřou nebesa, čekejte přívaly vody

Hrozí déšť, a to i velmi intenzivní. Upozorňuje na to výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, která pro většinu území středních Čech i pro Prahu platí od úterního odpoledne (na Mělnicku, Mladoboleslavsku a Nymbursku pak od podvečera) do středeční třetí hodiny po půlnoci. Varuje před možnými přívaly vody: mohou se vyskytnout srážkové úhrny 10 až 30 mm; ojediněle dokonce kolem 50 mm. „A to i za kratší dobu,“ varují meteorologové před možnými důsledky zvlněné studené fronty, jež se udržuje nad střední Evropou.

