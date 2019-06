V letošním roce pochod nabídl zájemcům hned čtyři trasy v CHKO Brdy s různou délkou a náročností, od 59 do 12 kilometrů, na své si tak přišel opravdu každý, od nadšených dálkoplazů až po rodiny s dětmi. Každoročně je start od v Obecnici ze zázemí u fotbalového hřiště, tentokrát nejdelší trasa v délce 59 kilometrů odstartovala už v pátek 17. května ve 22.00 hodin. Zdolat ji se vydalo 86 účastníků, kteří se nočního běhu nebo pochodu v CHKO Brdy nezalekli. Ten nejrychlejší ji pokořil v čase kolem osmi hodin.

Další účastníci se vydali na trasy v délce 33,5, 16,5 a 12 kilometrů v 8.00 hodin. Celkem se akce účastnilo přes tisíc dětí i dospělých, 800 jich bylo registrovaných a přibližně 200 si jen zkusilo trasy projít. Proč je počet účasníků pochodu umezený, vysvětlil jeden z organizátorů Jan Franc.

"Je to stropní limit, který máme takto nastavený již každoročně, vyjma prvního ročníku, kde byl nižší. Zájem o akci je obrovský a jsme za to rádi, ale máme vyzkoušeno, že jsme schopni se kvalitně postarat o 800 účastníků tak, abychom jim poskytli maximální servis," řekl. "Zvednutí kapacity by znamenalo, že bychom již nebyli schopni poskytnout účastníkům takový servis, bylo by to logisticky náročné a doplatili by na to bohužel právě účastníci, což v žádném případě nechceme," vysvětlil.

Také v letošním roce byla účast mezinárodní. Podle organizátorů byli v prvním ročníku jejich kolegové ze Slovenské polície. V druhém ročníku také a přidali se k nim kolegové ze Španělska, konkrétně jeden voják a jeden policista, oba z Madridu. Ti byli z pochodu nadšení, ale letos jim účast bohužel nedovolily jiné povinnosti. Místo nich svou účastí pochod poctili kolegové z Německa. "Mezinárodní účasti si obecně velice vážíme. Je to pro nás jakýsi signál, že nabízíme zajímavou akci se správným účelem," uvedli pořadatelé.

V loňském roce se akce účastnilo na nejdelší trase několik desítek běžců. K letošní běžecké kategorii s úsměvem Jan Franc podotkl: "Po vzoru loňského ročníku jsme nabídli účastníkům možnost se bežecky utkat na dlouhé trase, tedy 33,5 kilometrů, ale letos nikdo tuto trasu neběžel. Důvod je jednoduchý, všichni tito "sporťáci" se vydali na nejdelší trasu 59 kilometrů. To nás bohužel nenapadlo, byť mělo."

Po dokončení každý účastník podle své volby dostal buď diplom, anebo památeční medaili s dekretem. "Jako organizátoři jsme s průběhem spokojeni. Ohlasy od účastníků jsou skvělé a dávají nám sílu do další práce," zpětně zhodnotil akci Jan Franc.

"Co nás překvapilo, byly opět děti z Dětského domova Pepa v Lazci. Ti nás udivují každý rok a každý rok doslova zíráme s otevřenou pusou. V prvním ročníku se sice neúčastnili, ale i tak děti mezi sebou vybrali peníze, nemalou částku, jenž následně přišli vhodit na start do kasičky pro Nadaci policistů a hasičů. To bylo velice silné a emotivní gesto a člověk může jen smeknout. Loni se děti již účastnily a pochod se jim moc líbil. Letos nejenže nám před měsícem šly pomoci s úklidem do Brd, což samo o sobě je od nich úžasné, ale dokonce se ty z nich, kterým již bylo 15 let, rozhodly absolvovat extrémní trasu. A taky jí skvěle zvládly! Neskutečné. Jsou prostě úžasné a nezbývá, než se sklonit, a to i přede všemi, kteří se o ně v dětském domově starají," doplnil Jan Franc.

O bezpečnost a zdraví účastníků bylo perfektně postaráno. Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (ZZMV) podpořilo Policejní pochod Brdy už potřetí v řadě. Pokaždé se dva týmy zdravotnických záchranářů i se sanitními vozy starají o zdravotnické zajištění všech chodců i pořadatelů.

„S organizátory máme nastavenu vysoce profesionální spolupráci a díky dlouhodobé společné přípravě tak můžeme vždy poskytnou ten nejlepší zdravotnický servis,“ zhodnotil účast zdravotníků na akci mluvčí ZZMV Miloš Navrátil. A dále popsal průběh jejich zajištění akce.

„Letos jsme museli několikrát vyjet i do terénu, ale naštěstí se nejednalo o zvlášť závažná zranění nebo stavy. Přesto jsme se dvakrát postarali o transport do příbramské nemocnice. Věřím, že Policejní pochod Brdy podpoříme i v příštím roce. Pomáháme tak totiž nejen pořadatelům z Policejního klubu Příbram, ale současně i díky jejich nápadu Nadaci policistů a hasičů, která pečuje o policejní veterány a třeba i pozůstalé rodiny, děti apod. Díky skvělým a nadšeným lidem se na další ročník těšíme už teď,“ uvedl Miloš Navrátil.

Hlavním smyslem tohoto pochodu je podpora Nadace policistů a hasičů. Policisté a hasiči denně nasazují své životy a spěchají tam, odkud ostatní utíkají. Nadace policistů a hasičů v současnosti pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu své služby. V těchto rodinách žije celkem 59 dětí. Dále nadace pečuje o 41 policistů a hasičů, kteří jsou těžce tělesně postižení následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.