Sadská /FOTOGALERIE/ – V ne zcela běžném kolektivním sportu, závodech dračích lodí, zápolili středočeští policisté. Z jejich pohledu je významné, že k dosažení úspěchu je nutné propojit fyzickou kondici s týmovou spoluprací: dvacetičlenný kolektiv, pro jehož složení je stanovený předepsaný podíl žen, pádluje v rytmu udávaném bubeníkem – a výsledek společného úsilí je závislý také na dobré práci kormidelníka.

Dvoudenní měření sil, které uprostřed posledního červnového týdne uspořádalo Školní policejní středisko v Sadské, bylo již čtvrtým ročníkem tohoto klání. Do přeboru se zapojilo 21 posádek, informovala vedoucí školního policejního střediska Petra Hofmanová. S tím, že zastoupeno bylo všech 13 územních odborů, do nichž má policie kraj rozčleněný (podle okresů, pouze okolí Prahy se dělí na oblasti Západ, Jih a Východ), jejichž reprezentanti soupeřili i s dalšími celky. „Byly to krajské články (odbor cizinecké policie, odbor služby dopravní policie), své týmy staví také úseky náměstků ředitele pro vnější službu, pro kriminální policii a vyšetřování i pro ekonomiku – a jedna posádka je tvořena z policistů organizačních článků podřízených přímo řediteli krajského ředitelství, který se přeboru rovněž aktivně účastní,“ upřesnila Hofmanová s poukazem na osobní zapojení policejního generála Václava Kučery. „Dvě posádky jsou hostující, tvořené zástupci profesionálních hasičů z Kolína a Nymburka,“ doplnila.