Tohle všechno musí být každý, kdo je na cestách, schopen hodnověrně prokázat. Mohou to po něm požadovat policejní hlídky dohlížející na dodržování opatření, od středy posílené i o vojáky či celníky. Konkrétně ve středních Čechách budou vypomáhat čtyři stovky příslušníků Armády ČR a dvě desítky členů týmu Celní správy ČR. Kontroly čekají především na hlavních tazích – včetně dálničních příjezdů do hlavního města – ale náhodně se mohou objevovat prakticky kdekoli. A zpovídat se jim musí každý, koho si vyhlédnou: ať už jede autem, nebo veřejnou dopravou. Či třeba na kole. Ve středních Čechách zřídila policie dvě stovky kontrolních stanovišť, připomněla v pondělí krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Třeba na pomezí středních Čech a hlavního města se s nimi v pondělí setkali nejen lidé, ráno jeli do práce. Už v noci vyrazily do akce hlídky pražské policie, které zastavily třeba obyvatele metropole, vracející se opožděně domů z víkendu. Mimochodem – jet na chatu či chalupu mimo okres, kde majitel žije, je možné ještě v pondělí; pak už tam ale dotyčný musí zůstat po následující tři týdny. Cestování mezi bydlištěm a tímto „druhým domovem“ po dobu zpřísněných opatření není dovoleno. Noční kontroly však nebyly výjimkou ani uprostřed Středočeského kraje. „Od nedělní půlnoci do pondělního rána policisté v rámci kraje provedli 2500 kontrol; tři desítky vozidel musely otočit,“ uvedla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Neexistují však pevné kontrolní body, kterými by se projíždělo neustále. Stanoviště hlídek se mění. V pondělní ráno tak reportér Deníku dojel z Berouna do Prahy, aniž ho kdokoli zastavil. Že to takto bude fungovat, mnozí z oslovených Středočechů předpokládali předem – a třeba v souvislosti s cestou pracovníků z Prahy do zaměstnání v Řitce a Mníšku pod Brdy Deník zaznamenal úvahy, zda se někdo z nich s kontrolou vůbec setká.

Z ohlasů, které se vyrojily na sociálních sítích v reakci na vládní oznámení omezujících opatření, se dalo usuzovat, že lidem nové restrikce moc nevoní. Kupodivu však v pondělí Deník nenarazil na nikoho, kdo by vládní opatření a potřebnost přísných omezení zpochybňoval. Pouze si někteří posteskli, že není úplně snadné získat nahonem potvrzení zaměstnavatele o dojíždění do práce. Byť řada firem na vládní tiskovou konferenci, jež nové restrikce platné od pondělka ohlásila v pátek večer – a to velmi pozdě večer – reagovala už během víkendu: zaměstnavatelé rozeslali svým pracovníkům potvrzení e-mailem.

Elektronická forma třeba v mobilu podle slov prvního náměstka policejního prezidenta Martina Vondráška policistům zatím stačí, avšak od poloviny týdne už se dá počítat s tím, že policejní kontroly budou žádat víc. Holt razítko na papíře je prostě úřední štempl i v 21. století. Vondrášek také upozornil, že od poloviny týdne policie začne přitvrzovat zprvu benevolentní přístup. Přímo takhle to sice Vondrášek neřekl, protože použil mnoha slov, nicméně karty se zdají být rozdány jasně: nynější rady vystřídají sankce.