Kromě dalších, je podezřelým ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák. Vinu odmítá.

„Od počátku tvrdím, že se jedná o konstrukci policie. To, čemu říkali domovní prohlídka, považuji za brutální přepadení. Vtrhli na Lesní správu, zatkli mě a všechno vybrakovali. Tvrdili mi, že jsem zpronevěřil 750 milionů evropských peněz a údajně proplácel faktury za práce, které nebyly na Klíčavě provedené. V následujících dnech budu mít možnost nahlédnout do spisu, abych se dozvěděl, z čeho jsem vlastně podezřelý. Více už bude záležet na státním zástupci, zda spis vrátí policii k dopracování, případ odloží nebo proběhne soud," řekl ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák.

Policie v souvislosti se zakázkou zadržela v roce 2017 tři lidi. Následovaly výše zmíněné domovní prohlídky, včetně budovy Lesní správy Lány. Zakázku prováděla firma Energie - stavební a báňská společnost Syner.

Vodní nádrž Klíčava se nachází v Lánské oboře a pitnou vodou zásobuje celou oblast. Vodní nádrž zasahuje do katastrálních území obcí Zbečno a Městečko v okrese Rakovník a Běleč Lány v okrese Kladno, samotná hráz patří západní částí do Zbečna a východní do Bělče.