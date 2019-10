Jestliže si už loni na podzim po předání prvního vozu vedoucí středočeské dopravní policie Jan Bárta pochvaloval, že díky novému autu se Středočeši ve vybavení pro kontroly náklaďáků vyšvihli na republikovou špičku, nyní si policisté budou moci pochvalovat ještě víc: nový vůz bude trochu jiný než ten předchozí. „Vycházelo se ze zkušeností Policie ČR,“ vysvětlila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). S tím, že místo třemi vážními deskami bude nové auto vybaveno jen dvěma a místo šesti rohoží pro nájezd vozidel na váhu bude mít jen čtyři. „Ze specifikace je vyjmut také výsuvný osvětlovací stožár a markýza na straně vozidla. Naopak přibude doplněný kamerový systém, zařízení umožňující z obou počítačů ve vozidle zabezpečený prostup do sítí a informačních systémů policie i ministerstva vnitra nebo další radiostanice,“ připomněla další významné změny podoby vozidla, stavěného jako unikátní originál, Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. S tím, že se počítá i s úpravou parametrů u jiných součástí výbavy.

Bezmála šest milionů korun za měřicí auto pro policii – to první loni kraj pořídil za 5,9 milionu – se může zdát jako vysoká částka, avšak čísla podle Jermanové hovoří jasnou řečí: tahle investice se vyplácí. „Úspora by se měla dlouhodobě promítnout do menší sumy peněz vynaložených na údržbu silnic. Nadměrné náklady jsou pro vozovky devastující. Říká se, že jeden přetížený kamion zničí silnici víc než 10 tisíc osobních aut,“ upozornila hejtmanka. Doplnila, že zajímavě se jeví i údaje policie o pokutách, které posádky speciálního vozidla prozatím vybraly.

Výkony kontrolního vozidla pro nákladní dopravu za půl roku



- Ujeto: 15 754 km

- Zkontrolováno nákladních a přípojných vozidel: 565

- Kontrola hmotnosti: 62

- Počet kontrol sociálních předpisů: 452

- Uložených vratných kaucí: 133 (v celkovém objemu 5,343 milionu korun; nejde o pokuty, ale o záruku, že se řidič dostaví k projednání přestupku správním orgánem)

- Počet oznámení na krajský úřad v sociálních předpisech: 180



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje: celková statistika provozu prvního ze speciálních vozů v období od 17. 10. 2018 do 31. 5. 2019