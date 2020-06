/FOTOGALERIE/ V Lidicích si ve středu 10. června přeživší a pamětníci připomněli zničení původní obce v roce 1942. Pietní akce byla letos poprvé od roku 1945 kvůli přetrvávajícím vládním opatřením neveřejná. Uctít památku obětí přijel prezident Miloš Zeman i další ústavní činitelé. Veřejnost mohla uctít památku obětí, které nepřežily vyhlazení obce v roce 1942, ve stejný den odpoledne.

Pietní akt v Lidicích 10. června 2020. | Foto: Deník/Michal Bílek

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) novinářům řekl, že vyhlazení Lidic bylo podle něj projevem rasismu. "Lidice, to byla odveta, pomsta nacistů za atentát na Reinharda Heydricha. A Heydrich, to byla snaha o genocidu českého národa," uvedl Zaorálek s tím, že rasismus je aktuální problém i v dnešním světě. "Tehdejší idea, že některý národ je méněcenný a že si zaslouží být vyhlazen, to je něco, co není vůbec tak staré a tak minulé, jak si myslíme, a proto je důležité si to připomínat," dodal.