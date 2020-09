Není radno cestovat „po paměti“ tak, jak bývali pasažéři zvyklí. Od pondělka jezdí jindy a jinudy nejenom některé autobusy, ale i vlaky. Důležité je tedy ohlídat si nejenom časy, ale i trasy. V tom mohou pomoci nejen pohled do jízdních řádů či informace od pracovníků dopravců. Užitečnou službu udělají třeba i aplikace Lítačka v mobilním telefonu nebo elektronické vyhledávače spojení.

Autobusy mění své trasy

Autobusy čeká řada změn především na území hlavního města. Týká se to i linek zajíždějících do středních Čech. Zvláště linky 302, jejíž trasa v oblasti Přezletic či Veleně se nemění, avšak kbelským úsekem projíždí jinak. Hned pět linek příměstských autobusů má přesunutá nástupiště v terminálu Letňany. K dalším novinkám patří především několik nových spojů zvláště v okolí hlavního města, ale třeba i v Nymburce. Většího rozsahu jsou změny tras dvou autobusových linek v oblasti Neratovic.

Kvůli výlukám linky rozdělili

Významná změna zasáhla od pondělka také provoz příměstských vlaků. Protože na elektrifikované berounské trati plné výluk nebyli železničáři schopni dodržovat jízdní řády, mění se nejen rozpis časů příjezdů a odjezdů, ale i podoba samotné linky S7. Minulostí už jsou vlaky jezdící na trase Český Brod – Praha – Řevnice – Beroun. Nově se dělí na dvě větve, jež v hlavním městě končí: jedna na hlavním, druhá na Masarykově nádraží. Cílem těchto změn je dosáhnout lepší pravidelnosti v provozu na obou osamostatněných větvích. Kdo by chtěl pokračovat přes metropoli jako dřív, musí se mezi oběma nádražími v centru Prahy přesunout; nejsnáze pěšky.

Metropole má nyní samostatné spojení s Berounem, jemuž zůstává označení S7, a samostatné s Českým Brodem, kde je linka S1 v dopravních špičkách pracovních dnů posílena o spoje původní linky S7. Už však neplatí, že klíčovou stanicí je v metropoli hlavní nádraží. Nyní vlaky jezdí do Českého Brodu z pražského Masarykova nádraží a přes Úvaly. Mezi Prahou a Berounem se jezdí z hlavního nádraží, avšak v dobách největšího návalu odklonem mimo stanici Praha-Smíchov (a to vždy v tom méně vytíženém směru). Trať tak v Praze v pracovních dnech „uvolní“ vlaky jedoucí ráno na Beroun a odpoledne od Berouna, a to díky vedení trasy přes Krč.

Četné výluky poznamenaly také uspořádání na lince S9, tedy na trase Benešov u Prahy – Strančice – Praha hl. n. – Lysá nad Labem. I tam se ruší vybrané přímé vlaky a trasa se v Praze rozděluje na dva úseky. V tomto případě je možné cestovat tak, téměř tak, jak byli cestující zvyklí – avšak s nutností přestoupit na pražském hlavním nádraží do jiné soupravy.

Významné změny veřejné dopravy

- Autobusová linka 302: v oblasti pražských Kbel je vedena po nové trase

- Autobusové linky 302, 351, 376, 377 a 378: mění se nástupiště v pražském terminálu Letňany

- Autobusové linky 476 a 479: změny tras v oblasti Neratovic, zvláště obsluha místní části Lobkovice a železniční zastávky Neratovice, sídliště

- Autobusová linka 353: jeden pár spojů v pracovní dny odpoledne je prodloužen ze Zelenče do Svémyslic

- Autobusová linka 362: obousměrně se zřizuje zastávka Libeř

- Autobusová linka 373: dva odpolední páry spojů o víkendech jsou nově vedeny přes Kopeč, Netřebu a Korycany

- Autobusová linka 433: nový pár spojů v pracovní dny v trase Nymburk, hl. nádr. – Nymburk, Letců R.A.F.

- Autobusová linka 482: nový školní spoj v pracovní dny ráno z Mochova do Nehvizd

- Autobusová linka 491: nový spoj v pracovní dny ráno z Českého Brodu do Mukařova

- Autobusová linka 656: všechny spoje jsou vedeny přes Měšice také ve směru z Čakoviček do obcí Líbeznice a Hovorčovice

- Autobusová linka 657: všechny spoje jsou nově vedeny také přes zastávky Nová Ves; Měšice, Agropodnik; Měšice, Na Rejdišti; postřižínské spoje jsou zkráceny do zastávky Odolena Voda, závod

- Autobusová linka 663: jeden školní spoj ráno z Kozomína jede nově již z Postřižína

- Autobusová linka 671: školní linka je vedena do nové zastávky Brandýs n. L.-St. Boleslav, Tyršova (místo do zastávky U Soudu)

- Vlaková linka S7: je rozdělena na samostatné úseky Praha hl. n. – Řevnice / Beroun a jako posílení linky S1 Praha Masarykovo nádraží – Český Brod; mění se jízdní řád

- Vlaková linka S9: po zrušení vybraných přímých vlaků Benešov u Prahy – Lysá nad Labem je na pražském hlavním nádraží nutno přestupovat



Zdroj: Regionální organizátor Pražské integrované dopravy