Ukazuje to nejen vyhodnocení dat z minulého týdne, připomínající v celém kraji těsně pod sto škol s výskytem koronaviru. Bývalo přitom běžné, že šlo o stovek několik. A po pondělních testech nyní hlášení škol o pozitivních výsledcích antigenních testů (které se dále budou prověřovat pomocí přesnějších testů PCR s laboratorním vyhodnocením výsledků) přibývala ještě pomaleji než před týdnem. Deníku to řeka Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. Zdůraznila však, že to ještě nemusí nic znamenat; školy budou svá hlášení doplňovat. Tomu, že by se objevila zásadnější nákazová vlna, nicméně dosavadní poznatky nenasvědčují. V prvních hodinách po testování bylo naopak nahlášených pozitivit zjevně méně než před týdnem.