Vyhověli tak kolegům ze Středočeského kraje, připomněli opakovaně novinářům představitelé metropole. Náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě) připomněl, že pro zvýšení ceny jízdného se rozhodli Středočeši – a v rámci společného systému Pražské integrované dopravy (PID) je obdobný krok potřebný i v hlavním městě. Zdražování v Praze přichází na žádost koalice vládnoucí Středočeskému kraji, zopakoval Scheinherr.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) však upozornil, že rozhodnutí o zdražení nepadlo ve středních Čechách jen tak z plezíru. Zopakoval slova krajského radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN), že bez zvýšení ceny by kraj neměl peníze na to, aby systém veřejné dopravy dokázal udržet v současné podobě. Čili – jak Hřib upozornil – Středočeši by ve velkém začali do metropole přijíždět svými auty. A to by hlavnímu městu přineslo dopravně-parkovací kolaps. Je tedy i v zájmu Prahy a jejích obyvatel, aby se systém příměstské dopravy nezhroutil.

Udržet kvalitu a rozvoj

Náměstek Scheinherr však připomíná i další souvislosti. Ceny se nezvyšovaly už deset let; naposledy to bylo v roce 2011 (tehdy poskočily vzhůru už po třech letech) – a nynější navýšení vlastně není ničím víc než dorovnáním inflace. Přičemž je třeba brát v potaz i to, jak se od té doby PID v hlavním městě rozvinula: všechny autobusy jsou nízkopodlažní, na lince metra A přibyl úsek k Nemocnici Motol a dělají se průzkumy pro linku D, začala jezdit tramvaj na Nádraží Podbaba, nová je smyčka Zahradní Město a chystají se i další trasy (třeba Barrandov–Slivenec)…

Zvýšení ceny tudíž pomůže udržet kvalitní servis pro cestující a možnost dalšího rozvoje i hlavnímu městu, potvrzuje Scheinherr společně s Pavlem Vyhnánkem (Praha sobě), který má na starosti městské finance.

Pořád je ale v Praze řeč jen o změně cen jednotlivých jízdenek. Předplacených kuponů se netýká. Ani toho ročního, o jehož zdražení se v minulosti spekulovalo: jeho cena má zůstat na 3650 Kč, což vychází na deset korun za den (a cena je ještě o 150 korun nižší, než kolik stál roční kupon pro pražská pásma již v roce 2000!). S dalším přehodnocením cen se předběžně počítá za čtyři roky – a opět za součinnosti pražských a středočeských politiků.

Praha se dnes připojila k rozhodnutí Středočeského kraje a rozhodla o úpravách cen jízdného v Praze od 1. srpna. Pro pravidelné cestující se cena cestování nemění, i nadále bude možné s ročním kuponem jezdit po Praze za 10 Kč na den. pic.twitter.com/b0V4kdgUfp — PID (@PIDoficialni) April 19, 2021

Zdražení jízdenek (mimochodem: ty se starými cenami budou lidé, kteří je mají nakoupené, moci vracet do konce ledna, jak alespoň slibuje ředitel organizace Ropid Petr Tomčík) nicméně není jedinou aktuálně schválenou změnou. Pokuta pro černé pasažéry se zvýší z 800 Kč na tisícovku (v případě, že si provinilec do pěti dnů od přistižení koupí roční kupon, nyní sankce dosahuje 400 Kč – a stoupne na 800).

Právě Středočeši také pocítí, že Praha současně zvýší platby za používání svých záchytných parkovišť P+R. Ta bez obsluhy sice nadále zůstanou zdarma, avšak na „hlídaných“, přesněji s obsluhou, se denní poplatek zvýší ze 30 Kč na 50; u centra až na 100.

Novinky odkoukané jinde

Změní se také ceny jízdenek „turistických“: celodenní a třídenní. Úplnou novinkou, již hlavní město odkoukalo v cizině, je stanovení maximální denní útraty za jízdenky kupované přes mobilní aplikaci PID Lítačka na 120 Kč – což odpovídá ceně celodenní jízdenky. Při dosažení této částky se uživateli automaticky až do konce dne další platby odečítat nebudou. Tohle však má začít fungovat až od ledna.

Další novinkou, k níž se metropole inspirovala v Liberci, je speciální tarif pro lidi v hmotné nouzi. Budou si moci koupit měsíční kupon za 165 Kč nebo čtvrtletní za 444 Kč; pak to vychází 148 Kč za měsíc. Má jim usnadnit cestování za lepším zaměstnáním a zabránit problémům s revizory. V Praze úřady práce evidují 5,5 tisíce lidí v hmotné nouzi. Ve středních Čechách je jich podle odhadu krajského radního Boreckého kolem osmi tisíc. Zatím se ale pro kraj o možnosti zavedení takového tarifu nedebatovalo.

Střední Čechy jsou složitější

Praha se skutečně připojila ke zdražení jízdného v rámci společného systému Pražské integrované dopravy, jež již koncem března odhlasovali středočeští zastupitelé. Na rozdíl od metropole se ve středních Čechách změny dotýkají i předplacených časových kuponů. A přehled úprav je složitější, protože se liší podle tarifních pásem; zjednodušeně lze říci, že zdražení narůstá se vzdáleností od Prahy.

Krajský radní Borecký nicméně Deníku řekl, že podle jeho propočtů se třeba ve vlaku lidem stejně vyplatí využívat tarif PID a ne jednotlivých dopravců – obzvlášť když přestupují a cestují dál. Ve středních Čechách se původně počítalo se zvýšením cen od počátku července. S Prahou se však termín sjednocuje na datu 1. 8.

Očekávaný finanční přínos po úpravě jízdného v Praze

- 2021 (od srpna): 55,1 milionu korun

- 2022: 245,9 milionu korun

- 2023: 326,9 milionu korun

- 2024: 331,9 milionu korun

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy