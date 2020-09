„Kraj postupně modernizuje všechny oblastní nemocnice. I v tomto případě jde o velmi významnou investici. Oddělení následné péče zde bude sloužit pacientům i personálu již v polovině příštího roku," uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Zahájení okomentoval i ředitel nemocnice. „Jsem moc rád, že se ve spolupráci se Středočeským krajem povedlo zahájit tuto důležitou rekonstrukci. Lůžka následné péče jsou v naší nemocnici velmi dobře využívána a i demografická křivka ukazuje, že je to krok správným směrem,“ řekl při zahájení rekonstrukce ředitel Oblastní nemocnice Příbram Stanislav Holobrada.

Celá rekonstrukce by dle projektu měla vyjít na maximálně 38 milionů, a to včetně přístrojového vybavení. Za to v druhém patře vznikne 12 pokojů – z toho 8 dvoulůžkových a 4 jednolůžkové, které je ale možné v případě potřeby vybavit dvěma postelemi. K dispozici by tedy mělo být celkem 20 lůžek s možností rozšíření. Celou investici hradí Středočeský kraj.