Ve statistice však už figurují také místa s jednotkami uplatněných dávek, potvrzujících rozjezd očkování v ordinacích praktických lékařů.

Jak se zapojili právě praktici, si pochvaluje hejtmanka Petra Pecková (STAN). A nejde jen o injekce, které byly aplikovány v jejich ordinacích. Jedná se i o vítanou posilu týmů očkovacích center provozovaných nemocnicemi. „Podařilo se zapojit praktické lékaře a sestry z jejich ordinací, které umějí očkovat,“ potvrdila hejtmanka. S tím, že nemocnicím to umožňuje uplatnit vlastní lékaře a zdravotní sestry „uvnitř“, na svých přetížených odděleních, kde je užitečná každá ruka navíc.

Jak vážná situace přetrvává ve středočeských nemocnicích kvůli přílivu koronavirových pacientů ukazuje fakt, že stav hromadného postižení osob, signalizující, že kvůli vyčerpání zdrojů včetně personálních kapacit již nemocnice nejsou schopny zaručit péči odpovídající obvyklým standardům, vyhlásilo všech pět oblastních nemocnic kraje – a uplatňuje se v i v dalších nemocnicích provozovaných jinými poskytovateli zdravotní péče; celkem jich je 12.

Hejtmanka v pátek na twitteru informovala, že počet pacientů, kteří jsou ve středních Čechách aktuálně hospitalizováni s koronavirem vyvolávaným onemocněním covid-19, již poklesl pod devět stovek a lze vidět sestupný trend. „Počty hospitalizovaných mírně klesají, ale počet pacientů v těžkém stavu stagnuje,“ upřesnila Pecková.

@ZZS_SCK se přidá s grafem výjezdů. Podoba čistě náhodná, ale logická ? pic.twitter.com/AJvKJLsLzj — ZZS SČK (@ZZS_SCK) March 12, 2021

Uživatel Michal Vojtíšek se nicméně netajil pochybnostmi: skutečně se situace začíná zklidňovat – nebo si dlouhodobě přetížený zdravotnický personál snaží nějak ulevit? Položil proto otázku: „Opravdu se ti s "lehčím" průběhem uzdravují, nebo jsou, jakmile jen to jde, posíláni na doléčení domů? Hejtmančina odpověď následovala vzápětí: „Jako že by přetížený personál posílal nedoléčené pacienty domů, aby si ulehčil? Tak to vás můžu ujistit, že fakt nedělají. Pouští pacienta, když vědí, že je v pořádku.“

Připojila se i Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje. Ta zveřejnila graf svých zásahů, z něhož plyne, že poslední dobou ubylo jak covidových pacientů, tak se snížil i počet výjezdů celkově. Zdá se tak, že by nápor koronaviru mohl ustupovat, když se podle očekávání mají začít projevovat dopady aktuálních vládních opatření, jež jsme si zvykli označovat jako lockdown. Ve statistice krajské hygienické stanice se ostatně v pátek snížil i denní přírůstek počtu nově evidovaných nakažených. Dosáhl 1628 – což je zhruba o tisícovku méně, než bylo běžné v uplynulých dnech.