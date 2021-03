Vyzývám zdravotní sestry, bratry i lékaře, aby byli tak ochotní a přišli pomoci. To je poselství, s nímž se ve středu 3. března večer obrátila prostřednictvím televizní obrazovky na veřejnost hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Ve stejné chvíli vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na sociální síti oznámil, že vláda rozhodla o pracovní povinnosti zdravotníků z ambulancí: do nemocnic budou muset nastoupit povinně.

Zdravotnictví v koronavirové době zažívá kolaps, to středočeské nevyjímaje. Během dne byl postupně vyhlášen stav hromadného postižení osob v oblastních nemocnicích kraje v Benešově, Mladé Boleslavi a Kolíně. Jde o reakci na to, že nemocnice nejsou schopny zajišťovat péči podle běžných standardů. Především jim k tomu, aby se zdravotníci starali o pacienty, chybí dostatek personálu s patřičnou kvalifikací. Prakticky přímo před očima také docházejí volná lůžka, a to především na jednotkách intenzivní péče.