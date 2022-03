Tisíce lůžek v tělocvičnách

Budování utečeneckých táborů táborů sice u nás nyní není aktuální – na rozdíl od oblastí o pár stovek kilometrů východněji – přesto je však zřejmé, že je třeba hledat nová řešení dřív, než situace začne být kritická. Středočeský kraj proto začíná vyhlížet místa k provizornímu ubytování. A primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) dokonce už vyzval městské části, aby každá z nich připravila v tělocvičnách nouzová lůžka pro sto lidí; se zajištěním stravování a vyhovující minimálnímu standardu. Matematika, která by měla pomoci, je jasná: dvaadvacet městských částí krát sto rovná se 2,2 tisíce míst. Další postup je věcí jednotlivých starostů. Stravování by podle Hřiba mohly zajistit školní jídelny. K intenzivnější spolupráci při ubytovávání příchozích z Ukrajiny také Hřib vybízí provozovatele hotelů a penzionů. Vyzývá je, aby poskytli ubytování za cenu danou vládou: 180 korun na den za dospělého a 90 za dítě (bez stravování).

Potřebu urychleného hledání nových ubytovacích kapacit zdůraznila ve čtvrtek i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) – a rovněž zde je řeč o sportovištích. „V některých obcích a městech se již připravují nouzové ubytovací kapacity; například tělocvičny nebo stadiony. Bude jich třeba ale výrazně více,“ poznamenala hejtmanka. S tím, že dostupné velkokapacitní prostory se už vyčerpaly – a nabídky, které lidé v minulosti nahlásili individuálně, nejsou spolehlivé. Často se ukáže, že už byly obsazeny – nebo nejsou k dispozici dlouhodobě.

„V současné době už hledáme lokality, kde by se daly postavit tábory pro provizorní ubytování,“ konstatovala Pecková. S tím, že se dá očekávat, že nápor bude dál narůstat; včetně vyššího podílu těch, kteří nemají zajištěné ubytování. „Musíme také mnohem důrazněji řešit přesun uprchlíků do méně zatížených krajů,“ poznamenala. To by pomohlo i podle slov primátora Hřiba: v jiných krajích, kde jsou kapacity dostatečné. Praha už musí hledat umožňující předejít tomu, aby lidé zůstali na ulicích. Většina příchozích totiž hledá útočiště v hlavním městě; vstupní branou je pro ně hlavní nádraží.

Můžeme mluvit o uprchlické krizi

Současný příliv uprchlíků srovnává primátor Hřib s uprchlickou krizí let 2015 a 2016 v Německu; přepočteno na počet obyvatel Česka je zde běženců dokonce víc. „Tehdy byl příchod rozvrstven do několika měsíců – my se s tím pereme v řádu dnů. Prokázala se velká ochota lidí pomáhat, dokážeme se semknout, když jde do tuhého,“ poděkoval Hřib.

Další zvyšování náporu očekává ředitel Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Luděk Prudil: podle něj je velmi pravděpodobné, že uprchlíků bude rychle přibývat. „Musíme být připraveni a mít kapacity připravené,“ řekl. Lidé ochotní pomoci, kteří by mohli poskytnout ubytování u sebe doma, mohou své nabídky registrovat na webech nasiukrajinci.cz nebo pomahejukrajine.cz. „Policisté neustále potkávají občany, kteří by si rádi vzali někoho domů. V obrovské množině lidí ale tento postup není možný, po převedení kompetencí na městské části to pak bude jednodušší,“ poznamenal Prudil.

Počet uprchlíků z Ukrajiny v Česku se blíží 200 tisícům. Vyplývá to z údajů mobilních operátorů, řekl ve čtvrtek ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle něj je Česká republika schopna zajistit základní komfort a najít ubytování pro maximálně čtvrt milionu lidí.

Návaly má zrušit rozhodnutí vlády

- V Praze a středních Čechách nyní fungují čtyři krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU). Mimo metropoli, kde působí jedno společné v Kongresovém centru Praha, jsou další v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami.

- Nejvytíženější je KACPU v Praze, jímž zatím prošlo přes přes 23 tisíc uprchlíků. Jen ve středu jich bylo 3617; ubytování zajistili pracovníci centra 137 osobám. Toto centrum na Vyšehradě denně zvládá odbavit 3,6 tisíce lidí; jeho původní kapacita se odhadovala na dva tisíce. Zpočátku se potýkalo s přetížením, v úterý dokonce muselo dočasně zastavit příjem žadatelů. Fronty už by se ale tvořit neměly – lhůtu, během které si mají Ukrajinci po příjezdu do Česka vyřídit registraci a další potřebné dokumenty, vláda prodloužila ze tří na třicet dnů.

- Středočeská KACPU mimo Prahu zatím pomohla 6790 osobám. Jen během středy odbavilo kutnohorské centrum 656 osob, mladoboleslavské 512 a příbramské 319; ubytování zajišťovaly týmy v těchto centrech celkem 194 uprchlíkům.



Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy, Krajský úřad Středočeského kraje