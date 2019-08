Maminkám miminek může poskytnout cenné rady při problémech s kojením řada zdravotnic, ale také zkušené matky.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Na to, že existují speciálně vyškolené laktační poradkyně, jimž je možno zatelefonovat, případně se na ně obrátit s žádostí o radu e-mailem (a v některých případech si dokonce domluvit osobní setkání nebo návštěvu poradny), upozornila ve čtvrtek referentka středočeské hygienické stanice pro zdravotní politiku Iveta Doskočilová.Připomněla to v souvislosti s tím, že od 1. do 7. srpna se připomíná Světový týden kojení.