Zvýšenou poptávku po kamnech na tuhá paliva zaznamenávají také prodejci na Kladensku. Zásoby se ve skladech pomalu tenčí a zájem zákazníků se někde zvýšil až o sto procent. To potvrzuje například Miluše Polenová z firmy Kamna, krby Kladno. „Zájem je enormní a lidé vykupují zejména kamna na dřevo, jaká mívaly naše prababičky, kde jsou plotýnky i trouba na pečení,“ říká jednatelka.

Lidé skupují kamna či krby třeba v Berouně. Například v Kamnářství Švec se zvýšila poptávka dvojnásobně. „Oproti loňskému roku evidujeme stoprocentní nárůst zakázek. Není to dlouho, co jsem se bavil s kamarádem, který podniká ve stejném oboru, a řekl mi, že má zakázky na rok a půl dopředu. Takže práce je spousta. Momentálně jde materiál nahoru a není ho dostatek. Vznikají tak dlouhé čekací doby – většinou jde o týdny – než se na zájemce dostane,“ potvrdil majitel berounského kamnářství Miroslav Švec.

„Velký zájem o krbová kamna u nás započal v podstatě už s krachem dodavatelů energií na podzim. Zájem se zvýšil trojnásobně. Vlivem války na Ukrajině vyrostl zájem o dalších dvě stě procent. Dodací lhůty pro kamna a krby jsou v tuto chvíli velmi dlouhé,“ uvedl zase obchodní zástupce firmy Krby Praha Lukáš Nerad.

Teplo na až na jaře?

Týdny čekací doby ale vypadají ještě dobře. Najdou se provozovny, kde počítají s dodávkami spíše na měsíce. „Skladem nemáme nic, všechno jen na objednání,“ potvrdili například v Komíny4U v Kolíně. Dodací lhůty jsou různé, podaří se i měsíc, ale někdy je to i víc než půl roku. Jednou z mála prodejen, kde lze ještě krbovky koupit, jsou Krby – kamna – Turyna v Pečkách. „Máme velké skladové zásoby, ale nevíme, kam skočit. Začalo to už covidem a to, co se děje od února doteď, je nevídané. Denně máme kolem třicet telefonických hovorů,“ popsal Michal Mach. V případě objednání je dodání, když to dobře půjde, na jaře.

Zásadní jsou podle majitelů firem instalujících krby a krbová kamna stavy zásob ve skladu. Ten, kdo myslel na horší časy, nemá problém s dodávkami. I tak ale bojují prodejci s dovozem materiálu.

„Poptávka po kamnech a krbech stoupla nesčetněkrát, ale problém je, že není zboží a materiál. Dodací lhůty nám z běžných čtrnácti dnů stouply na půl až tři čtvrtě roku. Lidé, co si objednali v květnu, tak čekají do března. To se netýká jen krbů, ale i komínů, jakýkoliv kotlů, nebo tepelných čerpadel,“ řekl prodejce kachlových kamen z Mělnicka Roman Weinlich.

Ani Příbram není výjimkou. Také zde kamna a další topenářské doplňky mizí z nabídky, jak potvrdil Jiří Noha, majitel obchodu Krby Noha. „Kamna ani krby v podstatě nejsou. Pokud by to chtěl zákazník stihnout ještě před topnou sezonou, nezbývá mu nic jiného než si vybrat z toho, co je. Jinak je čekací doba například na kamna či krbové vložky až tři měsíce,“ sdělil Jiří Noha.

Podražily i spotřebiče

„Jedna věc je dostupnost a druhá také cena,“ připomněl Michal Mach z firmy Krby – kamna – Turyna v Pečkách nárůst cen. Cena kamen dostupných na internetu se pohybuje od několika tisícovek po několik desítek tisíc, podobné rozmezí je třeba i u sporáků na tuhá paliva.

„Průměrná cena v kategorii sporáky, i kamna na tuhá paliva vzrostla na internetu meziročně zhruba o polovinu. A během dvou let se vyšplhala na dvojnásobek,” řekl Michal Buzek z Heureky. „To například u krbů může znamenat i skok v ceně o více než dvanáct tisíc korun,“ doplnil.

Došlo i na vařiče a přímotopy

Nejisté dodávky plynu a jeho cena dokonce u lidí „omilostnily“ drahou, ale stabilní elektřinu. A tak se zvedl i zájem o vařiče či přímotopy. „Značně zvýšený prodej vařičů a přímotopů jsme zaznamenali,“ říká Darina Bohatová z pražské GM electronic. Prodejna PLANEO Elektro v Praze 11 souhlasí. „Trvá to přibližně od začátku června. Zásoby se nám tenčí, na skladu toho příliš nemáme a objednat nejdou,“ upřesnila zástupkyně prodejny, která si nepřála být jmenována.

„Nejvíce se teď prodávají elektrické přenosné vařiče, přímotopy začnou až později, až se ochladí. Lidé se bojí, co bude, plyn se zdražuje. Naštěstí máme dobré dodavatele, takže zásob máme dostatek,“ uvedl zase majitel elektra v Kralupech Václav Klimeš.