V pondělí to připomněla krajská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová, když informovala, že cenu ve čtvrtek 29. listopadu převzal středočeský policejní ředitel Václav Kučera společně s Petrou Seberovou zajišťující marketing Konta Bariéry.

Prostřednictvím dlouhodobé kampaně Přes Bariéry s policií oslovují středočeští policisté studenty maturitních ročníků středních škol. Ti si pod jejich dohledem vyzkouší fyzické testy, jejichž splnění patří k nezbytným podmínkám pro přijetí k policii. Není to samoúčelné – policisté skutečně mezi mladými lidmi končícími studium hledají budoucí kolegy; současně jim tedy předávají informace o možnostech přijetí do služebního poměru i o lákavém náborovém příspěvku. S limity pro běhy, kliky a takzvaný celomotorický test (jde o to provést za dvě minuty co nejvíce přechodů ze stoje přes dřep do lehu na břiše se zvednutýma rukama a zpět) se však zároveň zápolí pro dobrou věc: za každého cvičence, který testy úspěšně projde, vyplácí Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR finanční prémii, jež je příspěvkem pro handicapovaného klienta Konta Bariéry.

Také sami policisté však mezi sebou pořádají finanční sbírky, aby i oni přímo přispěli. „Za dva roky, během kterých je projekt realizován, už policisté a občanští zaměstnanci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje mezi sebou vybrali krásných 618 149 Kč a pomohli osmi handicapovaným klientům Konta Bariéry,“ uvedla Schneeweissová. Zdůraznila, že projekt bude nadále pokračovat. „A překonávat společně bariéry,“ konstatovala.