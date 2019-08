Převozní lodě podle slov radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO) poskytují nejen službu místním občanům, ale je třeba vyzdvihnout i to, jak přispívají k rozvoji regionu a napomáhají turistickému ruchu. Bývají přitom vyhledávány nejen místními chataři, ale výlety usnadňují i turistům a cyklistům.

Nejvyšší z letos navrhovaných částek nepředstavuje tradiční podporu. Převozní loď v Nymburce je jen dočasným řešením: nahrazuje zbouranou lávku pro pěší a cyklisty, přičemž má sloužit do vybudování nové. Podle informace radnice zajišťuje přívoz náhradní dopravu přes Labe pro dva a půl tisíce obyvatel: pro lidi mířící do zaměstnání, do obchodů, ale i do škol a školek.

Druhá nejvyšší částka, a to 480 tisíc korun, má být určena přívozu spojujícímu Máslovice a Libčice nad Vltavou na Praze-východ. Tam patří plavby přes řeku nejen ke koloritu, ale jsou tradiční a neodmyslitelnou součástí místního života. Máslovickým umožňují cestu na vlak, pomáhají také pracovníkům i návštěvníkům Výzkumného ústavu včelařského v lokalitě Dol. Máslovická starostka Vladimíra Sýkorová (nez.) připomněla, že stoupající výdaje na provoz již přesahují milion korun. „Poskytnuté dotace, za které jsme velmi vděčni, ale nestačí pokrýt ani polovinu veškerých nákladů. Proto v letošním roce žádáme o navýšení dotované částky, abychom nemuseli provoz přívozu omezovat,“ uvedla starostka.

V souvislosti s obecními přívozy radní Petrtýl loni v červnu představil záměr napodobit hlavní město a usilovat o začlenění převozních lodí do systému Pražské integrované dopravy od roku 2020 – s tím, že by cestující mohli podobně jako v metropoli (a také na již od roku 2017 na Berounce na lince Černošice-Mokropsy – Praha, Kazín, kde však rozhodnutí o vyřazení Berounky z vodních cest přineslo zastavení provozu) využívat i na řekách jízdenky PID a její předplatní kupony; navíc za sjednocených pravidel. O tom, zda přípravy pokročily a jestli tyto plány zůstávají aktuální, však Deník informaci nezískal. Krajský úřad i Regionální organizátor Pražské integrované dopravy odkázaly na organizaci Integrovaná doprava Středočeského kraje, od níž Deník na dotaz ze 17. července odpověď zatím neobdržel.

Jisté je, že přívozu v Lužci nad Vltavou na Mělnicku už se tyto plány zcela jistě netýkají: má být nahrazen lávkou pro pěší a cyklisty, jež by podle předpokladů radního Petrtýla mohla začít sloužit v září příštího roku. „Po dokončení lávky přívoz v Lužci končí. Možná se prý přemístí do Vraňan nebo do Vrbna,“ sdělil Deníku převozník David Kulhan.

Návrh na příspěvky kraje pro přívozy

- Branov 360 000 Kč (loni 180 tisíc)

- Černošice 20 000 Kč (loni stejně)

- Klecany 380 000 Kč (loni stejně)

- Lužec nad Vltavou 380 000 Kč (loni stejně)

- Máslovice 480 000 Kč (loni 380 tisíc)

- Nymburk 2 000 000 Kč (loni 0)

- Oseček 250 000 Kč (loni 180 tisíc)

- Úholičky 100 000 Kč (loni stejně)



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; uvedené částky představují návrh rady kraje, o němž ještě budou rozhodovat krajští zastupitelé