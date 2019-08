Psí hotely hlásí plno. Plná kapacita je letní standard

/ANKETA/ Kam s domácím mazlíčkem, když člověk jede na dovolenou nebo musí do nemocnice? Pár let zpátky by to byla poměrně komplikovaná situace, pokud nemáte, komu zvíře svěřit. Díky psím hotelům to dnes už ale není problém.

Posledních pár let ovšem zvířecí majitelé řeší jinou komplikaci: najít v hotelích volné místo. Podle majitele psího hotelu v Nehvizdech Romana Jakla je plný stav standardem každého léta. „Posledních pět let je to takhle a dlouhodobě to jde ve vlnách. Někde vybouchne sopka a lidi méně cestují, tak nemáme tak nabito." V tento moment mají plno. Pár míst se podle Romana Jakla sem tam uvolní, když někdo zruší rezervaci. „Nebo když jde o pejska, který se s ostatními v klidu snese, místo pro něj taky najdeme," řekl Deníku. V Neratovicích jsou na tom podobně. „Volná místa pro psy máme až na konci srpna, teď je úplně plno. U koček je to trochu lepší, místo najdeme," informovala majitelka hotelu Mikeš Marta Hroníková. Na rozdíl od ostatních hotelů, které jsou výhradně psí nebo kočičí, v Neratovicích ubytují například i králíka nebo morče. Téměř plno hlásí i v Roztokách. „Úplné maximum jsme zažili v červenci, to by se sem nevešla ani myš. Teď už pár míst máme. I vůči minulým rokům je ten letošní extrémní, tolik plných dnů za sebou jsme ještě neměli," řekla Marcela Procházková z Dogparku. Kvalitní hotel poznáte i podle toho, že před ubytováním zvířete požaduje jeho očkovací průkaz. Nedostanou se tam tak například psi, kteří nejsou naočkováni proti vzteklině, psince a paraviroze, a tedy ani nehrozí, že by se nově příchozí nakazili. Aby se omezil stres ze změny prostředí, některé hotely doporučují přivézt zvířeti i potravu, na kterou je zvyklé, aby nedošlo k zažívacím problémům. Zvířecí hotely se pohybují v různých cenových kategoriích a úrovních. Za jeden den zaplatíte mezi 100 a 300 korunami, u větších plemen mohou být ceny ještě o něco vyšší. Většinou platí pravidlo: čím menší zvíře, tím menší cena. Některé hotely navíc nabízí zdarma zvíře u majitele vyzvednout a potom ho zase přivézt. Co se stravy týká, zájemci si mohou zvolit i takový hotel, kde psům nebudou pouze sypat granule, ale vařit jídla, je-li zvíře na takovou potravu zvyklé. A kam se při hledání zvířecího hotelu vydat? Ve Středočeském kraji se nabídky soustředí kolem Prahy. Pro cestující z Letiště Václava Havla bude ideální Psí hotel Bary, který je od letiště vzdálen 10 minut jízdy a nabízí přivezení a odvezení mazlíka domů nebo na letiště. V Roztokách v Dogparku mohou psi dovádět na zahradě a hřišti o ploše téměř tři kilometry, v Nehvizdech je zase psí hotel s veterinární péčí. Neratovický hotel Mikeš poskytuje ubytování psům i kočkám, samozřejmě v oddělených částech, ve vnitřních i vnějších kotcích. V Pyšelích u Benešova zase venčí každého psa zvlášť.



VÝBĚR STŘEDOČESKÝCH ZVÍŘECÍCH HOTELŮ

Nehvizdy – už od roku 1996, Roman Jakl, bez kotců nebo klecí, volný výběh

Neratovice – hotel Mikeš, psí i kočičí

Dogpark – téměř 3km čtvereční venkovního výběhu

Pyšely – venčí každého psa zvlášť, výhled do přírody

Unhošť – nabízí i stříhání a úpravu psů

