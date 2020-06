Materiály přibližující oblast, jejíž návštěva po dlouhou dobu navzdory střídání režimů zůstávala běžným občanům zapovězena v éře diktátorů i demokratů, představují mimo jiné vojenské památky, technické památky, jež jsou pro region typické nejen dílky minulosti příbramského dolování, rozhledny – ale i hrady či jejich zříceniny a zámky v oblasti. Nechybí však ani rady, kam se vydat na výlet s dětmi či jak nejlépe poznávat místní zvyky a tradice.

Na překvapivé informace mohou přitom narazit i místní nebo ti, kteří jsou přesvědčeni, že region dobře znají. Nebo vy jste věděli, že na příbramské Svaté Hoře evidují čtyři tisíce zázraků uznaných Vatikánem? Nebo že v brdské lokalitě Jordán byl v roce 1936 vybudován pěchotní srub kvůli testům pro výstavbu pohraničního opevnění? Či že jen kousek od něj je pomníček připomínající leteckou tragédii z novější éry? Případně kde hledat lokality s tak nezvyklými názvy jako Drštka, Hengst, Chlukov, Kokšín, Teslíny nebo Zavírka a co je tam k vidění?

Nové brožury lze získat nejen v informačních centrech v brdské oblasti či v infocentru Středočeské centrály cestovního ruchu v Husově ulici v centru Prahy. Každý se s nimi může seznámit i doma v obýváku – nebo třeba přes mobil cestou na výlet. Ke stažení je totiž nabízí i webové stránky ZDE.

Slibuje, že nikdo nebude zklamán

Rozhodně do nich doporučuje nahlédnout středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO), který je současně předsedou spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko. „On-line propagaci regionu na webu a sociálních sítích nově doplňujeme i o propagační brožury,“ pochlubil se v úterý.

„Chtěli bychom pozvat turisty do rozmanitého regionu, ve kterém si každý najde to svoje. Přijměte proto naše pozvání a nechte se inspirovat tipy na výlety,“ vybízí. A slibuje, že nikdo nebude zklamán: ať už se vydá do center historických měst, nebo při hledání klidu zahaleného v mlze vystoupá na vrcholky hor, kde téměř nikoho nepotká. „Brdy a Podbrdsko si jistě zamilujete,“ věří Draxler.