Se sobotou by měly přijít sněhové přeháňky. Při denních teplotách dva až pět stupňů bude ale sníh rychle tát.

Dálnice D5 mezi Prahou a Berounem projde rekonstrukcí. Zakázku získala Eurovia

Řidiči, kteří se chytají vyrazit o víkendu na hory, musí počítat s tím, že na severozápadě a severu České republiky se budou v polohách nad 500 metrů tvořit sněhové jazyky.

Také v neděli má být zataženo, místy s přeháňkami, dešťovými i sněhovými. Teploty by neměly spadnout pod nulu.

To by mělo podle Českého hydrometeorologického ústavu nastat v kraji až v pondělí, kdy by měly být přes den nejvyšší teploty od -1 do +3 stupňů a noční až -5 stupňů Celsia.