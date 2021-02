Rok od vpádu koronaviru: v kraji se 150 tisíc lidí nakazilo a dva tisíce zemřely

Před rokem se Středočeský kraj společně s celou republikou a vlastně i Evropou chystal na vpád nového typu koronaviru. Kdyby tehdy někdo odhadl, že za 12 měsíců se v kraji bude hovořit o dvou tisících úmrtí spojovaných s koronavirem, jevilo by se to tehdy jako nepřijatelné sýčkování na vrcholu pesimismu. Dnes se to blíží realitě. Krajská hygienická stanice ve středu informovala ve svých statistikách o 1937 úmrtích spojovaných s koronavirem – a ministerstvo zdravotnictví pro Středočeský kraj dokonce uvedlo 1980 zemřelých.

Oběti koronaviru - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Hodně podobná čísla zmiňují oba zdroje k aktuálně aktivním případům: hygienici jich ve středu vykázali 16 039 a ministerstvo 16 048. Prakticky se shodují i v nárůstu za poslední den (rozdíl mezi čísly 1998 a 2004 podle všeho souvisí s uzavíráním statistiky k jiné hodině). A počet lidí s potvrzenou nákazou od počátku sledování vývoje pandemie na počátku loňského března se pro Středočeský kraj už blíží 150 tisícům. Česko dostalo přes půl milionu dávek vakcíny. Očkování brzdí potíže s dodávkami Přečíst článek › Nejvyšší přírůstek počtu nakažených za posledních 24 hodin zaznamenali hygienici na Benešovsku (239), na Praze-západ (211) a na Mladoboleslavsku (209) – s prakticky shodnou úrovní i na Praze-východ (209) a na Kladensku (206); příliš vzdáleno není ani Mělnicko (200). Nejnižší nárůsty naopak hlásí Rakovnicko (56), Kutnohorsko (97) a Berounsko (118). Nejzasaženější jsou podle nemocnosti přepočtené na sto tisíc obyvatel Benešovsko (s hodnotou 1450,74), Nymbursko (1291,64) – a vyrovnaně si stojí Praha-východ (1251,76) s Mladoboleslavskem (1250,62). Nejnižší přepočty nemocnosti vykazuje trojice sousedících okresů na západě kraje: Beroun (897,30), Příbram (985,38) a Rakovník (1043,32). Britská mutace převládá, řekl Blatný. Nevyloučil uzavírání dalších okresů Přečíst článek ›

Pomůžeme vám začít s angličtinou! Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu