Právě na počátku příštího týdne by dohody o společném programu i smlouvě o spolupráci dosažené vyjednavači měly být definitivně potvrzeny. „Programové prohlášení rady kraje i koaliční smlouvu budou v pondělí schvalovat Piráti,“ uvedla krajská tajemnice STAN Eva Maříková. Odsouhlasením ve stranických orgánech ostatních koaličních partnerů již oba dokumenty prošly.

Závazek zapojovat i veřejnost

Na velké koalici – a tím na společné vládě – se po krajských volbách domluvili lídři všech kandidátních listin, které získaly mandáty v novém složení krajského zastupitelstva s vyloučením nyní vládnoucího hnutí ANO. Vznikající koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj (sdružujících TOP 09, Hlas a Zelené) tak má mít v krajském zastupitelstvu jasnou převahu nad opozicí – s poměrem hlasů 50:15. Koaliční smlouva – alespoň podle návrhu, jehož text je předložen k debatě na Fóru Pirátské strany – mimo jiné ty, kteří se k ní přihlásí, zavazuje spravovat krajské záležitosti s péčí řádného hospodáře a pečovat o vyvážený rozvoj kraje; také ale usilovat o co nejširší zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. „Jak jednotlivců, tak prostřednictvím zájmových spolků, sdružení, dalších osob a veřejnoprávních subjektů,“ uvádí text výslovně.

Dokument, který zřejmě lídři slavnostně podepíší před objektivy kamer (a následně své podpisy připojí i všichni „jejich“ zastupitelé), mimo jiné potvrzuje dojednané role ve vedení kraje: kandidátkou na hejtmanku je Petra Pecková (za STAN), statutárním zástupcem má být Martin Kupka (ODS), který by se měl stát jedním z trojice náměstků hejtmanky. Není to ale tak, že by po jednom hejtmanském či náměstkovském postu měli dostat všichni čtyři koaliční partneři. Spojenci mají zůstat stranou, naopak na STAN jako vítěze voleb připadá vedle hejtmanky i pozice náměstka.

Opozici patří vedení kontroly

Přímo v textu koaliční smlouvy je definováno, že v radě kraje náleží STAN i ODS po čtyřech místech, dva posty mají získat Piráti a jeden Spojenci. Podrobně se řeší i rozdělení kompetencí. Detailně však smlouva stanoví také strukturu výborů zastupitelstva, jichž má být 11. Čtyři z nich mají vést předsedové z ODS, tři ze STAN, dva Piráti a jeden Spojenci.

Na opoziční ANO zbývá jediný předsednický post, a to v kontrolním výboru. Koho ANO na tuto placenou funkci, vykonávanou jako zaměstnání, nominuje, zatím hnutí nerozhodlo – nebo to alespoň neříká nahlas. Další takzvaně uvolněné předsedy mají mít výbory pro sociální věci (patřící STAN), pro regionální rozvoj (ODS), pro životní prostředí a zemědělství (rovněž ODS), pro digitalizaci a chytrý kraj (Piráti) i pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch (také Piráti).

Komise rady kraje mají být tři; všechny vedené předsedy z řad STAN. Uvolněný z nich bude jeden, stojící v čele komise pro majetek.

Rozdělení úloh ve vedení kraje

* STAN:

- Hejtmanka (koordinace činnosti jednotlivých náměstků a radních; komunikace s veřejností, včetně jejího zapojování do řízení kraje; kontrola a interní audit; bezpečnost a IZS; právní oblast; informatika a digitalizace; spolupráce s Prahou a ostatními kraji; mezinárodní vztahy)

- Radní pro oblast financí, dotací a inovací a náměstek hejtmana

- Radní pro oblast veřejné dopravy

- Radní pro oblast vzdělávání a sportu



* ODS:

- Statutární zástupce hejtmanky a radní pro oblast silniční dopravy

- Radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

- Radní pro oblast zdravotnictví

- Radní pro oblast sociálních věcí



* Piráti:

- Radní pro regionální rozvoj a územní plánování a náměstek hejtmana

- Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství



* Spojenci:

- Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovní ruch



Zdroj: návrh středočeské koaliční smlouvy