/FOTOGALERIE/ Na 1. července připadá výročí podnikavého a statečného člověka Jaroslava Fraňka, který byl za svůj odpor proti okupantům popraven v roce 1943 ve věznici Plötzensee. I letos se k hospodě U Rozvědčíka, kterou Franěk postavil a která je dodnes rájem vodáků a trampů v krásném údolí řeky Berounky, sešli ti, kteří nechtějí, aby jeho jméno a osudy, leckdy až neuvěřitelné, byly zapomenuty.

Antonie a Jaroslav Fraňkovi. | Foto: Miroslav Koloc

A tak se návštěvníci Rozvědčíka nechali vyprávěním Františka Povolného unášet proti proudu řeky do minulosti, kdy v roce 1897 Julie a Josef Fraňkovi přivedli v Nezabudicích Jaroslava na svět, jak chodil do křivoklátské měšťanky a vyučil se zámečníkem a osmnáctiletý narukoval do I. světové války. Tam brzy přeběhl k 1. československé brigádě generála Rudolfa Medka, který později jako spisovatel ve svých legionářských pamětech píše o Fraňkově hrdinství. Nezabudický rozvědčík byl u Zborova zraněn a do roku 1919 strávil čas ve francouzské nemocnici v Saigonu.