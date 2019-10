Střední Čechy – Půl druhého milionu korun na adiktologii neboli boj proti závislostem a jejich prevenci (přičemž nemusí jít jen o drogy). Takové je čtvrteční rozhodnutí středočeských radních. Ještě ale není definitivní. Konečné slovo budou mít krajští zastupitelé na svém jednání 25. listopadu.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Pro ty nicméně má rada kraje jednoznačné doporučení: primární prevenci a vzdělávání zaměstnanců neziskovek působících v této oblasti podpořit poskytnutím individuálních účelových dotací. „Celkem hodláme neziskovým organizacím poskytnout částku ve výši 1 591 500 korun,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). S tím, že po 700 tisících by měly na primární prevenci dostat dvě zavedené organizace, jež v této oblasti dlouhodobě působí: Magdaléna a Semiramis. Zbývajících 191 500 Kč by mělo připadnout organici Laxus na vzdělávání zaměstnanců v oblasti adiktologie. To by podle Bezděkových slov mělo být nadstavbové – tedy navazovat na předchozí vzdělávání v oblasti adiktologických služeb. Jinými slovy: jde o prohlubování kvalifikace lidí, kteří se této oblasti věnují dlouhodobě.