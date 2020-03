Za klub krajských zastupitelů ODS na to upozornil Martin Kupka. Krajský předseda strany Jan Skopeček nicméně upřesňuje, že nechystají nějaké vlastní, samostatné akce: seznamy dobrovolníků budou nabídnuty místním radnicím, pečovatelským službám a podobně. „V řadě případů se tak už děje – a já všem moc děkuji,“ poznamenal Skopeček.

Předseda klubu krajských zastupitelů ODS Tomáš Havlíček nicméně upozorňuje, že potřebné jsou nejen ochotné ruce. Jsou a budou to i peníze. „Budeme navrhovat posílení finančních prostředků pro krajské sociální služby, aby mohly v městech a obcích pomáhat bez omezení,“ konstatoval. „Těmto poskytovatelům by se pochopitelně adekvátně zvýšil finanční příspěvek,“ doplnil Havlíček.

Ten také oceňuje nejrůznější dobrovolnické iniciativy, které se rozvíjejí po celé republice. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na řešení situace podílejí,“ připojuje se i Kupka. „Vím, že obce a města dělají, co mohou – a i v této době zareagovaly intuitivně a správně. Neustále zdůrazňuji, že je potřeba na prvním místě chránit ty nejzranitelnější, tedy seniory,“ konstatoval. Rovněž on hovoří o zapojení krajských peněz: „Jsem moc rád, že se zvedla obrovská dobrovolnická pomoc. Bylo by proto správné, kdyby kraj pomohl finančními prostředky a odbornou službou svých sociálních zařízení.“