S tím, že působení kolegů v Karlovarském kraji, v rámci republiky zasaženém pandemií nejvíce, bylo ale dlouhodobější. „Ve druhé polovině února tam v pracovních dnech středočeští hasiči pomáhali po dva týdny,“ konstatovala.

Původní myšlenka nasazení dvou týmů, administrativního a odběrového, se však podle slov Fliegerové „rozplynula“ už právě po dvou dnech. „Středočeský administrativní tým se pak rozptýlil mezi odběrové, které začaly jezdit testovat přímo do konkrétních podniků, a administrativa se řešila současně se samotnými odběry,“ shrnula mluvčí operativní změnu původních plánů. „Po osm dní hasiči jezdili do předem vybraných podniků, kde odebírali vzorky a ihned testovali. Zpravidla antigenními testy – pracovníci se tak téměř okamžitě mohli dozvědět, zda jsou na covid-19 pozitivní, nebo negativní. Během desetidenní činnosti v Karlovarském kraji odebrali středočeští hasiči celkem 1781 vzorků, z nichž bylo 27 pozitivních.

S odběry však středočeští hasiči pomáhají také „doma“ – už od loňského podzimu – přičemž i nyní v březnu se s jejich odběrovými skupinami mohou lidé setkat v kladenském a příbramském okrese. Dvoučlenné týmy pracují v odběrových centrech v nemocnicích ve Slaném (kde jen od začátku letošního roku zajistily 6054 vzorků) a v Sedlčanech (tam se je stejném období jednalo o 1718 odběrů). „V nemocnicích hasiči odebírají vzorky jak pro antigenní testy, které se vyhodnocují hned na místě, tak pro PCR testy, které míří k vyhodnocení do laboratoří,“ připomněla Fliegerová. „Tato výpomoc se odvíjí od aktuální situace,“ upřesnila, že hasiči dělají to, co je zrovna třeba.

S hašením průšvihů kolem koronavirové pandemie nicméně hasiči pomáhají i jinak. Velmi aktivně jsou zapojeni třeba do distribuce ochranných prostředků. Ve velkém to bylo třeba koncem února, kdy se část garáží stanice profesionálů v Benešově proměnila v distribuční centrum respirátorů FFP2 určených pro rozvoz do škol. Ve stejných prostorách se ochranné pomůcky a dezinfekce, jež kraj posílal k dalšímu rozdělování do obcí s rozšířenou působností, ve velkém překládaly už loni na jaře. Jednotkám dobrovolných hasičů, které při tom pomáhaly (a často musely vyrazit i uprostřed noci, když zrovna přijel kamion, který bylo třeba vyložit), následně přijela osobně poděkovat i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).