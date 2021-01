Echo je aplikace s celostátním dosahem, řekla Deníku mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. S tím, že ve středních Čechách se na první zkušenost s jejím uplatněním prozatím čeká. A po pravdě: na to, aby ji policisté získali z ostrého nasazení, není třeba spěchat. Nemuselo by totiž věstit nic dobrého.

Vítaná pomoc veřejnosti

Informace o pátrání po nezletilých pohřešovaných, které nejsou obyčejným hledáním, ale na základě získaných poznatků dostaly nejvyšší stupeň naléhavosti v režimu Dítě v ohrožení, se k širší veřejnosti dosud dostávají hlavně prostřednictvím médií. A nemusí se jednat jen o podezření na hrozbu zločinu.

Takto například policisté před časem hledali 15letou slečnu z Kolínska, která společně s 13letou školačkou „zmizela“ z toalet během návštěvy koupaliště v Poděbradech. Hlavní ohrožení v jejím případě souviselo s tím, jde o diabetičku, která si musí třikrát denně píchat inzulin. Trvalo to tehdy den a půl, než se ji podařilo vypátrat v Praze.

Opakovaně se stalo, že výzvy šířené na webech, televizí, rádiem či v novinách byly užitečné: dostaly se včas ke všímavým lidem, kteří nezaváhali – a byli ve správnou chvíli na správném místě. Téhle náhodě lze nyní „jít naproti“ právě nainstalováním aplikace. Z preventivních důvodů; tak, jako si pro případ potřeby už řada lidí doplnila do svých mobilů třeba aplikaci Záchranka.

„Každoročně se v České republice pátrá přibližně po dvou desítkách pohřešovaných dětí v ohrožení – a využívají se k tomu nejen všechny složky integrovaného záchranného systému, ale i dobrovolníci z řad veřejnosti,“ připomněla Hana Rubášová z policejního prezidia.

Informace z první ruky

Sami policisté dali podět k tomu, aby k informačním kanálům, díky nimž volání o pomoc může najít správného adresáta, přibyl další. Nápad se zrodil v hlavách majora Martina Kaisera a kapitána Petra Bureše, připomněl Ondřej Moravčík z policejního prezidia. A do vymýšlení zadání, jak by taková aplikace měla fungovat, zapojili i tři kolegyně na mateřské dovolené.

Vývojáři pak dostali jasné zadání, co připravit. A výsledek? „Aplikace Echo výraznou měrou zvyšuje šanci na nalezení dětí – a její maximální rozšíření mezi uživatele chytrých telefonů může výrazně zkrátit dobu, po kterou se dítě hledá,“ míní Moravčík.

I policista Kaiser připomněl, že v případech, kdy se pohřešuje dítě, je čas mimořádně důležitý. A právě zde může mít Echo klíčový význam. „Cílem aplikace je urychlení přenosu informací od Policie ČR směrem k široké veřejnosti – a její aktivní zapojení do pátrání,“ konstatoval. S tím, že její napojení na policejní databázi zajistí, že se v ní dítě objeví téměř okamžitě a jakýkoliv uživatel může ihned pomoci s pátráním.

Policie dále připomíná, co je pro majitele mobilů také důležité: aplikace je zdarma, nijak neshromažďuje osobní údaje – a není náročná na data.

Aplikace k pátrání po pohřešovaných dětech



- Protože telefon má dnes u sebe téměř každý, lze očekávat, že aplikace může pomoci ke zlepšení zapojení veřejnosti do pátrání po pohřešovaných dětech



- Základní myšlenka vychází z toho, že každé pohřešované dítě může zahlédnout řada lidí: v hromadné dopravě, v obchodě, na benzince, v parku… – avšak když svědci nevědí, že se po něm pátrá, pochopitelně žádnou aktivitu nevyvinou; právě to chtějí tvůrci aplikace změnit



- Aplikace není určena jen veřejnosti: stala se také součástí mobilních telefonů, jež mají u sebe policisté v přímém výkonu služby, kteří tak vedle standardních pátracích relací budou avízo o dětech v ohrožení dostávat i do svých služebních telefonů



- Protože pátrání po dětech není jen národní doménou a leckdy má přesah do sousedních zemí, uvažuje se i o rozšíření aplikace do okolních států



- Podrobnosti o projektu lze najít na www.aplikaceecho.cz.



Zdroj: Martin Kaiser, spolutvůrce aplikace