S porodem záchranáři pomáhali přímo před vchodem do nemocnice

Netradiční zásah, k němuž ji ani nevyslalo operační středisko, zažila hostivická posádka středočeských záchranářů. Bylo to v Praze – a hned u nemocnice; opravdu přímo před ní, informovala ve čtvrtek 29. října odpoledne krajská záchranná služba na twitteru a facebooku. S tím, že se narodilo miminko, jež přišlo na svět tak překotně, že dorazit do nemocnice už se prostě nedalo. I když to byl kousek.

Záchranářka hostivické posádky rychlé zdravotnické pomoci pomohla holčičce na svět sama. | Foto: ZZS Středočeského kraje